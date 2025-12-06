Orange The World, il Soroptimist Club Lecco guida nella lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne

Per richiamare l’attenzione pubblica sulla campagna Orange The World, il Club di Lecco ha promosso l’illuminazione in arancione di tre edifici simbolici

Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne impegnate, su base volontaria, a migliorare le condizioni femminili, promuovere le pari opportunità e tutelare i diritti umani

LECCO – Il Soroptimist International Club Lecco rappresenta da anni un punto di riferimento attivo e concreto sul territorio, sostenendo le donne vittime di violenza attraverso progetti strutturati, collaborazioni istituzionali e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità.

Anche quest’anno il Club ha aderito alla campagna globale Orange The World, promossa da UN Women, rinnovando il proprio impegno con una serie di azioni che uniscono simboli forti e interventi concreti.

Spazi di ascolto protetto: una rete costruita grazie al Soroptimist

Uno degli interventi più rilevanti portati avanti dal Soroptimist Club Lecco, con la collaborazione del Soroptimist Club di Merate, è la creazione di ambienti riservati e accoglienti destinati alle donne che scelgono di denunciare abusi: le stanze del progetto “Una stanza tutta per sé”, pensate per offrire ascolto protetto e condizioni di massima riservatezza.

Nel territorio lecchese questa rete è oggi attiva in tutte le principali sedi istituzionali coinvolte nella tutela delle vittime:

Caserma dei Carabinieri di Lecco , dove è presente una stanza dedicata all’ascolto protetto;

, dove è presente una stanza dedicata all’ascolto protetto; Questura di Lecco , in cui è stata inaugurata una nuova stanza per le audizioni protette, realizzata grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e i Club Soroptimist di Lecco e Merate;

, in cui è stata inaugurata una nuova stanza per le audizioni protette, realizzata grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e i Club Soroptimist di Lecco e Merate; Procura della Repubblica di Lecco , che dispone di un’Aula di Ascolto Protetto progettata con gli stessi criteri di riservatezza e accoglienza delle stanze Soroptimist;

, che dispone di un’Aula di Ascolto Protetto progettata con gli stessi criteri di riservatezza e accoglienza delle stanze Soroptimist; Ospedale di Lecco – Progetto “Rosa Bianca”, dove è attiva una stanza dedicata all’accoglienza protetta delle donne vittime di violenza, realizzata per garantire ascolto e tutela fin dal primo accesso al Pronto Soccorso.

Questi ambienti, pur inseriti in contesti istituzionali diversi, costituiscono una rete coordinata che permette alle donne di raccontare la propria esperienza in un luogo sicuro, rispettoso e protetto.

Il territorio si illumina di arancione

Per richiamare l’attenzione pubblica sulla campagna Orange The World, il Soroptimist Club Lecco ha promosso l’illuminazione in arancione di tre edifici simbolici:

Caserma dei Carabinieri

Questura di Lecco

Prefettura di Lecco

L’arancione, colore scelto da UN Women, simboleggia un futuro libero dalla violenza e mantiene viva l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità.

Il progetto Clementine: un aiuto concreto alle donne

Presso il centro commerciale Isolago si è svolto il tradizionale progetto di distribuzione delle clementine, iniziativa molto partecipata e ormai radicata nel territorio.

Una parte del ricavato sarà destinata a Telefono Donna Lecco, associazione che offre sostegno psicologico, legale e percorsi di protezione per donne vittime di maltrattamenti, violenze e stalking.

Il progetto Clementine dimostra come piccoli gesti possano trasformarsi in un supporto reale e tangibile per chi si trova in difficoltà.

Sacchetti antiviolenza nelle farmacie

Grazie alla collaborazione con Federfarma Lecco, il Soroptimist ha promosso la distribuzione dei sacchetti antiviolenza nelle farmacie della città. Su ogni sacchetto compare lo slogan: “Non accettare nessuna forma di violenza. Chiama il 1522.” Il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, che offre ascolto, orientamento e supporto alle vittime di violenza e stalking, garantendo anonimato e massima riservatezza. Una forma di sensibilizzazione capillare che permette di raggiungere direttamente cittadini e cittadine nei luoghi del quotidiano.

La partecipazione alla rete antiviolenza del territorio

Il Soroptimist Club Lecco partecipa anche al Progetto STAR – Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete, coordinato dal Comune di Lecco e dalla Prefettura.

La rete coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, ospedali, servizi sociali e centri antiviolenza, garantendo interventi coordinati di ascolto, protezione e accompagnamento per le donne che subiscono violenza. Attraverso STAR vengono attivati percorsi mirati che includono accoglienza, supporto psicologico e legale e orientamento verso soluzioni di autonomia.

Il Club contribuisce inoltre ai lavori della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco, collaborando alla promozione di una cultura del rispetto e alla realizzazione di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Il Soroptimist Club Lecco si conferma una realtà attiva e profondamente radicata nel territorio, capace di tradurre valori e principi in azioni concrete e di contribuire a costruire una società più giusta, rispettosa e attenta ai diritti delle donne.