Orchestra di Fiati della Brianza: crowdfunding per il World Music Contest 2026

Avviata una campagna di raccolta fondi per sostenere il sogno internazionale dei giovani musicisti

L’obiettivo è raccogliere 10.000 euro per coprire parte delle spese di viaggio e soggiorno

BRIANZA – Un sogno che nasce tra le colline e i laghi della Brianza e punta dritto al cuore dell’Europa. L’Orchestra di Fiati della Brianza ha avviato una campagna di crowfunding su ideaginger.it per sostenere la propria partecipazione al World Music Contest 2026, la più prestigiosa competizione mondiale per orchestre di fiati, in programma dal 10 luglio al 2 agosto a Kerkrade, nei Paesi Bassi.

L’obiettivo dell’orchestra è ambizioso: partecipare alla Prima Divisione, confrontandosi con le migliori formazioni bandistiche internazionali. Un traguardo che rappresenterebbe non solo il riconoscimento dell’impegno dei musicisti, ma anche una straordinaria occasione di visibilità per il territorio brianzolo e i suoi giovani talenti.

“La nostra orchestra è composta soprattutto da giovani, studenti di conservatorio e delle scuole di musica locali – spiega il presidente Domenico Isella -. Partecipare al WMC significherebbe valorizzare il loro talento e dare al territorio un palcoscenico internazionale. Ma i costi sono molto elevati e da soli non possiamo farcela. Per questo chiediamo il sostegno di chi crede nella cultura e nel futuro delle nuove generazioni”.

La raccolta fondi, intitolata “Ottanta musicisti, una sola orchestra, destinazione World Music Contest Kerkrade 2026!”, è promossa in collaborazione con la BCC di Triuggio e della Valle del Lambro e mira a raccogliere 10.000 euro per coprire una parte delle spese di viaggio e soggiorno degli oltre ottanta musicisti volontari.

Il percorso verso Kerkrade è già iniziato: prove, studio individuale e organizzazione logistica coinvolgono con passione l’intera comunità orchestrale. “La partecipazione al WMC sarà anche l’occasione per presentare in prima esecuzione un brano inedito del compositore brianzolo Federico Agnello, ispirato a un viaggio immaginario attraverso i nostri laghi” aggiunge il direttore artistico Pietro Boiani.

Ogni contributo diventa prezioso: dalle donazioni dei cittadini al sostegno di imprese ed enti pubblici, ogni gesto aiuta a trasformare questo sogno in realtà. L’Orchestra invita tutti a diffondere l’iniziativa tra amici, conoscenti e reti professionali, sottolineando che solo attraverso la collaborazione sarà possibile affrontare la sfida mondiale.

La campagna rimarrà attiva fino al 30 novembre 2025. Maggiori informazioni e possibilità di donazione sono disponibili sulla pagina ufficiale del progetto: ideaginger.it – Orchestra di Fiati della Brianza.