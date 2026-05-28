Ordine degli Architetti, eletto il nuovo Consiglio per il quadriennio 2026–2030

Dopo lo scioglimento del precedente Consiglio ecco l’esito delle votazioni

L’architetto Giulia Torregrossa, già presidente, la più votata

LECCO – Si è concluso il percorso elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC per il quadriennio 2026–2030. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, sono stati ufficializzati i nominativi dei professionisti che guideranno l’Ordine nei prossimi quattro anni.

La prima votazione, svoltasi il 19 e 20 maggio 2026, aveva registrato 399 votanti, numero non sufficiente al raggiungimento del quorum richiesto di 419 iscritti. Il Presidente e il Segretario di seggio hanno quindi disposto il rinvio alla seconda convocazione.

La seconda votazione, tenutasi nelle giornate del 21, 22, 23 e 25 maggio, ha invece raggiunto il quorum previsto, fissato in 210 iscritti, con una partecipazione complessiva di 433 votanti.

Sulla base dei risultati certificati dalla piattaforma SkyVote, il nuovo Consiglio dell’Ordine risulta così composto.

Albo A

Giulia Torregrossa (178 voti), Paolo Rughetto (173), Vincenzo Spreafico (142), Alessandra Manzoni (133), Silvia Dell’Oro (123), Silvana Scaramelli (123), Francesca Gerosa (121), Guido Stefanoni (117), Diego Toluzzo (112), Stefano Mandelli (108).

Albo B

Corrado Andrea Lozza, architetto iunior (200 voti).

Il nuovo Consiglio sarà chiamato a rappresentare gli iscritti e ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio, dalle attività di tutela e valorizzazione della professione ai temi della formazione, della qualità del progetto e del rapporto con il territorio.