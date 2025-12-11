Ordine degli Ingegneri di Lecco: trent’anni di eccellenza, innovazione e impegno per il territorio

Cena di Natale tra progetti futuri e sostenibilità

“Trent’anni rappresentano un traguardo importante da interpretare come una responsabilità verso il territorio”

LECCO – Nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, nell’Aula Magna del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, si è svolto l’annuale evento natalizio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco.

Come da tradizione, l’appuntamento ha riunito professionisti e rappresentanti delle istituzioni per un momento di confronto, aggiornamento e convivialità. Dopo i saluti del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha preso la parola il presidente Adriano Alderighi, che ha rivolto i saluti istituzionali agli iscritti e ha anticipato alcune delle iniziative previste per il 2026, anno in cui l’Ordine celebrerà i 30 anni dalla sua fondazione.

Alderighi ha ricordato la nascita dell’Ordine nel novembre 1995 e il percorso di crescita che, in trent’anni, ha portato l’Ente a evolversi significativamente sul piano istituzionale, disciplinare e formativo.

“Trent’anni rappresentano un traguardo importante, non solo da celebrare, ma da interpretare come una responsabilità verso il territorio – ha dichiarato il presidente Alderighi – Per questo abbiamo deciso di legare il nostro anniversario a quello di un’istituzione straordinaria come La Nostra Famiglia, che nel 2026 festeggerà gli 80 anni. Stiamo definendo insieme un progetto concreto di sostegno alle loro attività di ricerca e riabilitazione, un segno di impegno collettivo che invita tutti a dare il proprio contributo”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato il recente avvio, da parte di Regione Lombardia, delle Zone di Innovazione e Sviluppo (Z.I.S.), evidenziando le opportunità strategiche per il territorio lecchese, che potrebbe candidarsi nell’ambito della filiera biomedica grazie alla collaborazione tra Politecnico di Milano, IRCCS Medea, Villa Beretta, CNR e realtà imprenditoriali di eccellenza.

Alderighi ha poi concluso il suo intervento dedicando un momento al riconoscimento conferito dal Comune di Lecco all’ingegner Vico Valassi, insignito il 6 dicembre del San Nicolò d’Oro, la prestigiosa benemerenza civica.

“L’ingegner Valassi è un esempio straordinario di visione, determinazione e capacità di fare rete – ha sottolineato Alderighi – A lui si devono intuizioni che hanno trasformato il nostro territorio, a partire dal Polo lecchese del Politecnico di Milano: un progetto che in pochi ritenevano possibile e che oggi rappresenta un’eccellenza riconosciuta. È un vero onore averlo tra i nostri iscritti”.

La parola è poi passata all’ospite della serata, Stefano Cappello, CEO e co-founder di Limenet, che ha tenuto la relazione dal titolo “L’oceano che cambia il clima: storie, tecnologie e visioni per il domani”. Il giovane ingegnere lecchese, impegnato nello sviluppo di tecnologie per la riduzione delle emissioni negative, ha illustrato lo stato attuale della transizione energetica, le tecniche emergenti di cattura della CO₂ e le opportunità offerte dall’Ocean Alkalinity Enhancement, tecnologia al centro del progetto industriale di Limenet.

“Porto la visione di un giovane ingegnere che, uscito dal Politecnico con grandi ideali sul futuro, si è trovato a confrontarsi con la complessità dei processi di decarbonizzazione industriale – ha dichiarato Cappello – Le sfide sono immense e spesso si scontrano con limiti tecnologici, politici e di mercato. Proprio per questo è fondamentale una nuova generazione di professionisti capace di innovare e di credere nel cambiamento. Il nostro lavoro sulle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio permanente della CO₂ vuole dimostrare che cambiare è possibile: se non lo facciamo noi, chi lo farà al nostro posto?”.

Durante il suo intervento, Cappello ha raccontato il percorso di crescita di Limenet, oggi una realtà deep-tech con 20 collaboratori e oltre 10 milioni di euro di capitale raccolto, illustrando le applicazioni industriali del processo di alcalinizzazione marina per la rimozione della CO₂, una delle soluzioni più promettenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

L’incontro si è chiuso con un momento conviviale di scambio di auguri, durante il quale il presidente Alderighi ha rinnovato l’invito a partecipare, nel 2026, alle celebrazioni ufficiali per il trentennale dell’Ordine e al progetto solidale a sostegno de La Nostra Famiglia.