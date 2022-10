LECCO – Nessun incidente, questa volta, a formare le lunghe code lungo la SS36 in direzione Milano nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, dovute solo al traffico di rientro.

Moltissimi gli automobilisti di ritorno dalla Valtellina e non solo che si sono messi in viaggio, a quanto pare con un giorno d’anticipo, per rientrare dal ponte del 1° Novembre.

Tutti in coda quindi, con ripercussioni anche sulla viabilità cittadina e incolonnamenti anche sulla nuova Lecco – Ballabio.