Orientalamente 2026: successo di partecipazione con 2.600 studenti di 30 diverse scuole

La rassegna aiuta famiglie e ragazzi nella scelta della scuola superiore

“Mi ha fatto particolarmente piacere il coinvolgimento crescente di scuole, famiglie, associazioni di categoria e aziende”

LECCO – Si è conclusa con grande partecipazione la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

La rassegna, tenutasi dall’8 al 16 ottobre al Palataurus di Lecco, ha visto la partecipazione di 2.600 studenti di 130 classi, frequentanti 30 scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che a gennaio 2027 dovranno scegliere la scuola superiore.

Un ruolo chiave è stato svolto dagli studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale che con i loro docenti hanno guidato i più giovani in un viaggio tra laboratori didattici, simulazioni pratiche sulle competenze del domani: dalla creatività digitale alle soft skills e alle nuove professioni emergenti.

Orientalmente ha contato la partecipazione di 50 docenti provenienti da 27 istituti di istruzione e formazione di secondo grado e centri di formazione professionale, che si sono alternati nelle aree orientative per dialogare con studenti e genitori; 65 docenti hanno allestito e gestito laboratori didattici dove studenti e genitori hanno potuto sperimentare la parte pratica dei percorsi scolastici di secondo grado.

La giornata di sabato 10 ottobre, dedicata ai genitori, ha visto la partecipazione di oltre 1.700 persone, che hanno potuto confrontarsi con docenti e dirigenti scolastici nelle 17 aree tematiche dedicate; sono state fornite risposte personalizzate e strumenti concreti per aiutare le famiglie nella scelta del percorso scolastico e formativo dei propri figli.

La giornata di sabato è stata anche l’occasione per presentare pubblicamente una delle novità proposte dalla Provincia di Lecco: il video dedicato all’orientamento, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale. Proiettato in uno spazio appositamente allestito con sedute comode, il video presenta l’ampia offerta formativa provinciale e si propone come un nuovo strumento di orientamento capace di accompagnare ragazze, ragazzi e famiglie verso una scelta più informata, consapevole e serena. Proprio per dare continuità al progetto, il video sarà inoltre messo a disposizione delle scuole secondarie di primo grado, affinché possa essere diffuso tra gli studenti e condiviso con le loro famiglie, utilizzandolo come supporto concreto nel percorso di orientamento.

Alcuni operatori volontari del Servizio civile universale hanno partecipato con grande impegno e professionalità, accogliendo e accompagnando gli studenti più giovani; per loro Orientalamente ha rappresentato la prima esperienza pubblica dopo l’avvio del servizio, avvenuto lo scorso 18 settembre, e il primo momento di incontro diretto con la comunità locale. Un’occasione significativa per dare concreta testimonianza dei valori del Servizio civile attraverso l’impegno, la partecipazione e la disponibilità verso gli altri; questi giovani rappresentano un esempio positivo di cittadinanza attiva, solidarietà e cura dei beni comuni.

Grande partecipazione anche alle Serate della Rassegna, svoltesi a Lecco il 24 settembre e a Colico il 28 settembre, dove numerosi studenti e genitori hanno potuto approfondire, insieme ai relatori, i temi legati alla scelta della scuola superiore. Sono previsti ulteriori incontri per studenti e famiglie: il 22 ottobre nell’Aula Magna dell’Istituto Viganò di Merate e il 27 ottobre nell’Aula Pensa della Comunità Montana Valsassina di Barzio, dalle 20 alle 22.

“Desidero esprimere grande soddisfazione per l’esito della rassegna – commenta la Presidente Alessandra Hofmann – Mi ha fatto particolarmente piacere il coinvolgimento crescente di scuole, famiglie, associazioni di categoria e aziende, che ha permesso di offrire un’occasione unica per orientarsi consapevolmente tra le opportunità formative e professionali offerte dal territorio lecchese”.

“Orientalamente – sottolinea il Consigliere provinciale delegato Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – si conferma un appuntamento fondamentale per l’orientamento degli studenti e per lo sviluppo del tessuto produttivo locale, offrendo un prezioso supporto nella delicata fase della scelta del percorso scolastico e formativo”.

“L’esperienza del Servizio civile – evidenzia la Consigliere provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio – continua a dimostrare come sia possibile coinvolgere le nuove generazioni in percorsi concreti di crescita, partecipazione e responsabilità, promuovendo una cultura della legalità, del rispetto e del bene comune, in piena coerenza con i valori che animano i progetti della Provincia di Lecco”.