Orientalamente 2026: quattro serate per accompagnare studenti e famiglie nella scelta della scuola

“Il futuro si sceglie insieme” è il messaggio che accompagna le serate della rassegna 2026

Conoscere l’offerta formativa, riflettere sul ruolo dei genitori e approfondire il rapporto tra scuola, competenze e mondo del lavoro

LECCO – La Provincia di Lecco propone un ciclo di incontri sul territorio per conoscere l’offerta formativa, riflettere sul ruolo dei genitori e approfondire il rapporto tra scuola, competenze e mondo del lavoro.

“Il futuro si sceglie insieme” è il messaggio che accompagna le serate della rassegna Orientalamente 2026, organizzate dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, per sostenere gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado.

Quattro incontri sul territorio, a partecipazione gratuita, previa prenotazione, offriranno informazioni, strumenti e occasioni di confronto utili per affrontare con maggiore serenità e consapevolezza uno dei primi passaggi importanti nel percorso di crescita dei ragazzi. La scelta della scuola superiore, infatti, non riguarda soltanto l’individuazione di un indirizzo di studi, ma coinvolge interessi, attitudini, aspettative, desideri e timori.

Le serate nascono per aiutare le famiglie a orientarsi tra le diverse opportunità formative e, nello stesso tempo, per promuovere un dialogo aperto con i ragazzi, sostenendoli senza sostituirsi a loro.

Le serate si svolgeranno alle 20.00, secondo il seguente calendario:

giovedì 24 settembre, Lecco

lunedì 28 settembre, Colico

giovedì 22 ottobre, Merate

martedì 27 ottobre, Barzio

Durante ogni incontro, Anna Colombo, pedagogista clinico Anpec, accompagnerà studenti e genitori in una riflessione sul momento della scelta e sul ruolo che gli adulti possono assumere in questa delicata fase di crescita. Il suo intervento offrirà spunti ai genitori per sostenere ragazze e ragazzi senza sostituirsi a loro, favorendo un dialogo aperto e costruttivo all’interno della famiglia.

L’Ufficio scolastico territoriale di Lecco presenterà l’offerta formativa provinciale, illustrando i diversi percorsi disponibili dopo la scuola secondaria di primo grado e gli strumenti di accompagnamento previsti anche per le situazioni di fragilità. Uno spazio specifico sarà inoltre dedicato al rapporto tra scuola, competenze e mondo del lavoro. Imprenditori del territorio e referenti dei Centri per l’impiego e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco proporranno una riflessione sulle competenze richieste dalle imprese e sul legame tra formazione, lavoro e futuro.

“Le serate della rassegna Orientalamente, che anche quest’anno rinnovano la loro presenza nei quattro ambiti principali del territorio provinciale, nascono per essere accanto alle famiglie, offrendo informazioni chiare, occasioni di ascolto e il contributo congiunto del mondo educativo, scolastico e professionale – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Orientare non significa indicare ai ragazzi una strada già definita, ma aiutarli a riconoscere e costruire con maggiore fiducia quella più adatta a loro”.

“La Provincia di Lecco – sottolinea il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini – dedica da anni un impegno significativo alle attività di orientamento, nella convinzione che accompagnare i ragazzi verso una scelta consapevole significhi offrire loro strumenti per conoscere le opportunità formative del territorio, ma anche per riconoscere i propri interessi, le proprie capacità e le proprie aspirazioni. La scelta della scuola superiore rappresenta uno dei primi momenti nei quali ragazze e ragazzi sono chiamati a confrontarsi con il proprio futuro. È una fase delicata, che può portare con sé entusiasmo e curiosità, ma anche dubbi, aspettative e timori. Proprio per questo riteniamo importante non lasciare soli né gli studenti né i loro genitori”.