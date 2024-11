Orientalamente. “I giovedì della rassegna itineranti” a Barzio

Il terzo appuntamento giovedì dalle ore 20

BARZIO – Giovedì 7 novembre dalle 20.00 alle 22.00, nella sede della Comunità Montana Valsassina, in via Fornace Merlo 2 a Barzio, si terrà il terzo appuntamento con I giovedì della rassegna itineranti, dedicati ai genitori e agli studenti sui temi dell’orientamento, abbinati alla rassegna Orientalamente.

Per iscrizioni: https://rb.gy/93tbaj

Il calendario completo degli appuntamenti:

17 ottobre: Palataurus, via Brodolini 35, Lecco

24 ottobre: Aula Magna Istituto Marco Polo, via La Madoneta 3, Colico

7 novembre: Comunità Montana Valsassina, via Fornace Merlo 2, Barzio

14 novembre: Aula Magna Istituto Viganò, via dei Lodovichi 2, Merate

21 novembre: Palabachelet, via Bachelet 15/F, Oggiono