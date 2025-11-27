Orientamento 2025. Grande partecipazione all’incontro digitale promosso da Confindustria

Un’edizione digitale presenta i risultati di un’indagine che ha coinvolto oltre 850 studenti delle province di Lecco e Sondrio

LECCO – L’incontro di orientamento “Scegliere intelligentemente”, organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio e rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, ha registrato un’ampia partecipazione nella sua edizione 2025, svolgendosi nei giorni scorsi in modalità digitale per favorire la partecipazione di tutti gli interessati.

La serata è stata guidata da Federica Russo, responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, affiancata da Stefania Palma, responsabile dell’Area Education dell’Associazione.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati del questionario “Come immagino il mio lavoro futuro”, realizzato grazie alla collaborazione con le scuole del territorio. L’analisi dei dati è stata illustrata dai professionisti di Synergie HRed, in particolare dalla psicologa Elena Guantario, che ha coordinato l’indagine, e dal consulente delle risorse umane Stefano Mura.

Nel suo intervento, Federica Russo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il valore del coinvolgimento degli studenti. “Come Gruppo Scuola – ha spiegato – abbiamo ritenuto fondamentale promuovere un progetto che ci consentisse di comprendere più a fondo come gli alunni delle scuole secondarie di primo grado percepiscano il mondo del lavoro e come lo immaginino per il loro futuro. Durante l’incontro abbiamo presentato e analizzato i risultati dell’indagine, realizzata attraverso un questionario pensato per raccogliere impressioni, desideri e aspettative dei ragazzi”.

“L’obiettivo era ottenere uno sguardo più chiaro su come i giovani si avvicinano a questi temi, in modo da poterli sostenere sempre più efficacemente nei percorsi di orientamento, offrendo strumenti e informazioni che li aiutino a costruire una visione consapevole del mondo del lavoro – ha aggiunto Russo – La partecipazione è stata molto significativa: grazie alla collaborazione con le scuole secondarie dei territori coinvolti, nelle province di Lecco e Sondrio sono stati raccolti oltre 850 questionari, un dato in forte crescita rispetto al passato. Questo risultato conferma una sensibilità crescente verso il tema dell’orientamento e ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

Il questionario, compilato in forma anonima, era composto da 19 item suddivisi in due aree principali. La prima riguardava le competenze e le attitudini personali, comprese le soft skills, con l’obiettivo di comprendere quali capacità i ragazzi riconoscano in sé stessi e quali considerino fondamentali per il loro futuro. La seconda area esplorava le aspettative e il grado di consapevolezza dei ragazzi rispetto al mondo del lavoro, indagando quali strumenti utilizzino per orientare le proprie scelte scolastiche, quali fonti ritengano utili e come immaginino il lavoro del futuro.

Una sezione specifica era dedicata alla percezione delle imprese e della fabbrica, con l’obiettivo di capire come gli studenti immaginano questi contesti produttivi e quale ruolo potrebbero avere al loro interno. In questo modo, il questionario ha fornito una panoramica sintetica ma significativa di come giovani e famiglie percepiscono il proprio futuro.