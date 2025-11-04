Orientamento scolastico, il Liceo Manzoni apre le sue porte con Open Day e lezioni

Ecco gli appuntamenti in programma per scoprire l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico

LECCO – Anche quest’anno il Liceo Manzoni di Lecco, con i suoi due indirizzi Classico e Linguistico, si sta impegnando attivamente, con un fitto programma di iniziative dedicate all’Orientamento, per accompagnare gli alunni di terza media nella scelta del loro percorso di studi superiori.

Numerose le occasioni per gli studenti di terza media per scoprire la ricca offerta formativa del Liceo per l’anno scolastico 2026-2027.

Oltre alla partecipazione alla rassegna provinciale Orientalamente e a numerosi interventi presso le scuole medie del territorio, il Manzoni organizza due serate di presentazione della propria offerta formativa, il 26 novembre (Liceo Classico) e 10 dicembre (Liceo Linguistico): si tratterà di due momenti significativi per offrire alle famiglie la possibilità di dialogare con i docenti e con alcuni ex alunni della scuola, che potranno condividere le proprie esperienze scolastiche e l’attuale percorso universitario intrapreso.

Le iniziative proseguiranno con gli Open Day del 29 novembre (Liceo Classico) e del 13 dicembre (Liceo Linguistico), che accoglieranno gli studenti di terza e seconda media per fare loro scoprire da vicino la realtà del Liceo, esplorando gli spazi della scuola, incontrando insegnanti e alunni e scoprendo le peculiarità che caratterizzano i due indirizzi.

Cuore delle iniziative saranno la didattica delle lingue antiche e moderne, i potenziamenti dell’area scientifica, i progetti di internazionalizzazione di entrambi gli indirizzi (stage, scambi, piattaforma e-twinning e mobilità Erasmus+), gruppi di interesse (scientifico, artistico, teatrale, musicale), la biblioteca di istituto, con il suo patrimonio di circa 10.000 volumi, alcuni dei quali molto rari e pregevoli, inserita nel circuito delle biblioteche del territorio.

Per gli studenti di terza media che desiderano scoprire in prima persona le materie di indirizzo del Liceo Classico e del Liceo Linguistico, ci saranno poi due appuntamenti imperdibili, le lezioni aperte con i docenti della scuola:

– martedì 16 o giovedì 18 dicembre, con lezioni di greco, latino e filosofia, presso la sede di via Ghislanzoni 7;

– lunedì 15 o mercoledì 17 dicembre, con lezioni di francese, spagnolo e tedesco, presso la sede di via XI febbraio.

Sul sito ufficiale del Liceo, sezione Orientamento è possibile consultare il calendario completo e iscriversi all’open day del Liceo Linguistico e alle lezioni aperte.

“Le iniziative di Orientamento rappresentano un momento prezioso per conoscere da vicino il Liceo e avere uno sguardo concreto sulle potenzialità del percorso liceale, che sviluppa una preparazione ampia e approfondita, fornendo un metodo di studio solido che accompagnerà i ragazzi nel loro percorso di vita” fanno sapere dall’Istituto.