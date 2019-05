Oscar Farinetti (Eataly) a Lecco per un evento dedicato a cibo e turismo

Enogastronomia e business, a Lecco l’esperienza di Oscar Farinetti

Le tradizioni culinarie e il turismo, come sviluppare questo connubio

LECCO – Il successo dell’enogastronomia raccontato da uno dei più grandi imprenditori del settore: Oscar Farinetti sarà il protagonista di una giornata evento che si svolgerà a Lecco il prossimo 28 maggio.

Fondatore di Eataly, il primo supermercato dedicato alla qualità italiana e che oggi vanta 40 punti vendita di cui la metà oltre confine e oltre continente (5 solo negli Usa, Giappone, Dubai, Mosca, Seul, Istanbul), Farinetti parteciperà a quattro momenti nel capoluogo manzoniano, all’insegna del gusto e del buon cibo.

Alle 17 incontrerà gli studenti del Cfpa di Casargo e del Cfp Aldo Moro di Valmadrera alle 17, mentre alle 18 terrà una letio magistralis con gli operatori del settore della ristorazione e alberghiero per spiegare i segreti del connubio tra gastronomia e turismo. Dopo un aperitivo aperto al pubblico e con i prodotti di aziende locali, in serata alle 21, Farinetti sarà al centro di una tavola rotonda dal titolo “Enogastronomia come strumento privilegiato di valorizzazione del territorio” che vedrà la partecipazione del Comune, della Regione e della Confcommercio. Il tutto si svolgerà a Palazzo Falck, in piazza Garibaldi.

L’iniziativa è organizzata da Piaceri d’Italia, società di catering che da anni collabora con il creatore di Eataly, e sostenuta dalla Confcommercio di Lecco. “Siamo onorati di avere Oscar Farinetti nella nostra città e poterlo conoscere meglio – è il commento di Alberto Riva, direttore di Confcommercio – E’ un’iniziativa di qualità e a noi la qualità piace, per questo abbiamo deciso di appoggiare questo evento senza esitazione”.

“Il cibo è al centro delle nostre iniziative e oggi è uno strumento importante in chiave turistica. – ha spiegato Franco Impelliccieri di Piaceri d’Italia – Lecco ha le sue potenzialità e negli ultimi anni i numeri del turismo stanno cambiando in meglio. L’intervento di Farinetti in città è quindi un importante stimolo a proseguire su questa strada. Oscar Farinetti è la sintesi della capacità di rappresentare l’Italia attraverso il cibo”.