Ospedale, 12 bimbi nati in un giorno: “Giornata intensa ma emozionante”

Il 12 dicembre in 24 ore nati 12 bambini (8 femmine e 4 maschi)

La coordinatrice delle ostetriche Karin Angeli: “Quando l’attività è così intensa il lavoro è impegnativo, ma le ostetriche sono preparate”

LECCO – Giornata eccezionale al reparto di Ostetricia dell’Ospedale Manzoni di Lecco, dove lo scorso 12 dicembre, nel giro di 24 ore sono venuti alla luce ben 12 bambini (8 femmine e 4 maschi) un numero decisamente superiore alla media abituale concentrato in una sola giornata.

“Di solito registriamo cinque o sei parti al giorno, mediamente non andiamo mai oltre questa soglia e non mancano nemmeno giornate piatte in cui si verificano uno o due parti” spiega Karin Angeli, coordinatrice delle ostetriche “quella appena trascorsa è stata quindi una giornata particolarmente intensa, ma soprattutto emozionante”.

Nonostante i numeri elevati, il reparto ha gestito l’afflusso senza criticità: “Eventi simili sono già capitati in passato – prosegue Angeli – abbiamo avuto giornate con nove, dieci, undici parti e anche un picco di tredici nascite lo scorso aprile. Il personale è abituato a lavorare a ritmi sostenuti”.

Il vero elemento critico, sottolinea la coordinatrice, non è tanto il numero complessivo dei parti quanto la loro eventuale contemporaneità. “Quando l’attività è così intensa il lavoro è impegnativo, ma le ostetriche sono preparate. Il problema maggiore si presenta quando più parti avvengono nello stesso momento. In questo caso, però, le nascite sono state ben distribuite nell’arco delle 24 ore, permettendo un’assistenza regolare e di qualità“.

Una giornata che ha richiesto “una marcia in più rispetto al solito” ma che si è conclusa positivamente grazie all’esperienza e all’organizzazione del personale.