Ospedale, calano i pazienti Covid: 178 ricoverati a Lecco e Merate

Scendono sotto i duecento i pazienti Covid ricoverati nel lecchese

Sono 118 al Manzoni e 60 al Mandic di Merate

LECCO – Dati in miglioramento quelli che arrivano dall’azienda ospedaliera di Lecco: il numero di ricoverati per Covid, dopo settimane di stabilità, hanno fatto segnare in pochi giorni una diminuzione scendendo sotto la soglia dei duecento ricoverati, di lunedì.

Attualmente, giovedì, sono 178 complessivamente i malati ospitati nei reparti Covid di cui 118 al Manzoni di Lecco e 60 al Mandic di Merate. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva (8 al Manzoni e 3 al Mandic) mentre restano costanti i numeri dei pazienti sottoposti a Cpap (13 a Lecco e 9 a Merate).