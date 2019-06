Ospedale di Lecco, 55 posti auto in più per i dipendenti

Incrementati i posteggi all’interno del parcheggio riservato ai lavoratori dell’ospedale

Il direttore Favini: “Rispondiamo con i fatti ai bisogni dei dipendenti”

LECCO – A partire dalla giornata di oggi, mercoledì, il parcheggio dell’ospedale Manzoni di Lecco mette a disposizione 55 posti auto in più dedicati ai dipendenti aziendali. Il numero di stalli riservati al personale ospedaliero viene quindi innalzato a 794 unità rispetto alle 739 disponibili sino a ieri. E’ la stessa azienda sanitaria a renderlo noto.

“Questa Asst risponde non con le parole ma con i fatti ai bisogni dei propri dipendenti e l’immediata realizzazione di questi nuovi posti auto, non appena ricevuto l’ok a procedere da parte degli organi di competenza, è una chiara dimostrazione di questo modo di operare” commenta il direttore generale dell’Asst di Lecco, Paolo Favini.

Il progetto di incremento della capacità di parcamento del parcheggio ospedaliero era stato precedentemente sottoposto dall’Asst di Lecco al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco, spiegano dall’ASST. “Non appena ottenuta l’approvazione, si è provveduto prontamente ad attuare le opportune modifiche alla parte viaria e alla segnaletica orizzontale e verticale, nonché al tracciamento dei nuovi stalli all’interno dei quali è stato possibile parcheggiare già da partire da questa mattina”.

Una vicenda, quella dei parcheggi dell’ospedale Manzoni, che aveva già creato discussioni e attriti tra direzione ospedaliera e lavoratori. Nell’autunno scorso, con l’introduzione della nuova regolamentazione, erano state attuate anche rimozioni forzate dei veicoli che sostavano fuori dagli spazi consentiti.

Per ampliare i posti a disposizione, il Comune di Lecco ha destinato il silos di via Nassirija ai dipendenti dell’ospedale, seppur considerato scomodo da molti lavoratori per la distanza (circa 800 metri) dalla struttura ospedaliera.