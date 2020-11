Ospedale di Lecco: ritiro e consegna della biancheria dei degenti, ecco le indicazioni

Limitata allo stretto indispensabile la presenza dei familiari in ospedale

Consegna e ritiro nell’apposito spazio della hall in orari concordati

LECCO – Con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus covid si è rilevata di nuovo, da parte del Distretto di Lecco e dell’Asst, la necessità di evitare che i familiari delle persone ricoverate accedano all’ospedale per la consegna e il ritiro della biancheria dei congiunti, in qualunque reparto siano essi ricoverati. In questa fase è infatti opportuno limitare allo stretto indispensabile la presenza in struttura.

A tal fine l’Asst, tramite il proprio Servizio Sociale, ha organizzato con Croce Rossa una modalità operativa che prevede che la consegna/ritiro della biancheria avvenga in modo coordinato presso la hall dell’ospedale di Lecco nell’apposito spazio allestito dalle ore 12.00 alle ore 14.00 da lunedì a venerdì.

A partire da lunedì 9 novembre

A partire da lunedì 9 novembre il familiare o persona incaricata dalla famiglia, dovrà concordare telefonicamente o via mail il giorno e l’orario indicativo per la consegna/ritiro della biancheria contattando (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00):

Assistente Sociale Tiziana Mason – 0341 489652 t.mason@asst-lecco.it

Assistente Sociale Laura Spinelli – 0341 489651 l.spinelli@ asst-lecco.it

La biancheria sporca delle persone ricoverate verrà consegnata in appositi sacchetti sigillati, (doppio imballo) per garantire l’assoluto rispetto delle norme igieniche ora più che mai necessarie;

La biancheria delle persone ricoverate a seguito di infezione dovrà essere lavata seguendo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità:

Togliere la biancheria dal sacchetto indossando i guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con la pelle e i propri indumenti.

Lavare la biancheria del malato in lavatrice a 60-90° usando un normale detersivo o aggiungendo prodotti sanificanti, e far asciugare accuratamente.

Pulire eventuali superfici venute a contatto con la biancheria con un disinfettante domestico a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.

Il sacchetto contenente la biancheria sporca va smaltito nel sacco della raccolta indifferenziata.

È consentito far recapitare ai pazienti anche piccoli oggetti quali carica batteria, biscotti

Considerata la limitazione agli spostamenti a seguito del DPCM dello scorso 03.11.2020 alcuni Comuni stanno organizzando un servizio centralizzato di raccolta e consegna degli indumenti per evitare che troppe persone accedano all’ospedale. Tale modalità risulta assolutamente opportuna per poter far fronte all’organizzazione del servizio e per ridurre al minimo l’afflusso di persone presso l’ospedale.