Ospedale, il sindaco incontra il direttore: “La situazione è sotto controllo”

Ieri il confronto tra il primo cittadino di Lecco e il dg dell’azienda ospedaliera

“Numeri al momento sotto controllo, garantiti anche gli altri servizi”

LECCO – “Il contesto è in continua evoluzione, i dati cambiano di giorno in giorno, ma in questo momento la situazione è sotto controllo e governata”. Lo fa sapere il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni dopo l’incontro avuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì, con il direttore generale dell’azienda ospedaliera Paolo Favini.

Rispetto alla situazione vissuta in primavera, quando la prima ondata è piombata come uno tsunami sul sistema sanitario lombardo, il primo a fare i conti con la pandemia, “la riorganizzazione dei percorsi in ospedale sta garantendo una gestione più ordinata dei flussi, a partire dal Pronto Soccorso, che nella prima fase scontava inevitabilmente delle difficoltà”

Un numero su tutti, spiega il sindaco, evidenzia al meglio l’attuale momento: “Nel periodo di maggiore emergenza nella prima ondata si contavano 540 ricoverati in ospedale, oggi sono 170 e la capienza permette un respiro maggiore rispetto a quanto vissuto nei mesi scorsi”.

Il direttore Favini ha rassicurato sul proseguo dei servizi no Covid, in particolare sull’attività ambulatoriale. “Noi – ha aggiunto Gattinoni – abbiamo confermato la disponibilità del Comune collaborare con l’Asst anche nella ricerca di nuovi spazi per effettuare tamponi e per le vaccinazioni anti-influenzali”.