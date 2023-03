Ospedale, mancano infermiere al nido: “arruolate” le ostetriche

Un progetto di integrazione del personale ai nidi degli ospedali di Lecco e Merate

Le ostetriche sopperiranno la mancanza di infermiere per l’assistenza ai bimbi e alle neo mamme

LECCO / MERATE – Cambiano ‘gestione’ i nidi degli ospedali di Lecco e Merate: per sopperire la mancanza di figure infermieristiche, le ostetriche saranno integrate nel personale dei punti nascita.

Lo fa sapere l’azienda ospedaliera, smentendo voci di chiusura del nido dell’ospedale Mandic di Merate.

“In relazione alle difficoltà di reclutamento del personale infermieristico e delle carenze di organico che riguardano, nell’intera azienda, diverse aree di assistenza ed in particolare il Dipartimento Materno Infantile – spiegano dall’ASST – è stato avviato un progetto di integrazione delle figure ostetriche nelle strutture delle Neonatologie dei punti nascita aziendali, con il solo fine di ottimizzare l’assistenza al neonato e recuperare risorse di difficile reperimento nell’attuale contesto sanitario, attuando quanto le normative vigenti prevedono in tema di requisiti assistenziali per il neonato fisiologico o con patologia minore”.

“Il nuovo assetto organizzativo delle Neonatologie dei punti nascita di Lecco e Merate – aggiungono – garantisce, attraverso le ostetriche, una continuità assistenziale e un servizio di alta professionalità e attenzione nei confronti dei bisogni delle mamme e dei nuovi nati”.