Ospedale Manzoni di Lecco: in Pediatria arriva il Buzzy

Grazie a Vivicivate e al gruppo Alpini di Civate le punture fanno meno paura

Grazie alle donazioni raccolte, il sodalizio ha potuto portare a termine il progetto in tempo per le festività natalizie

LECCO – L’Associazione Vivicivate e il gruppo Alpini di Civate hanno unito le forze in occasione dei mercatini di Natale dell’Immacolata, organizzando una raccolta fondi benefica destinata ai bambini ricoverati all’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

Grazie alle donazioni raccolte, il sodalizio ha potuto portare a termine il progetto in tempo per le festività natalizie. A ogni bambino ricoverato è stato consegnato un gioco con l’intento di portare un momento di serenità e spensieratezza durante il periodo di degenza.

All’Ospedale sono stati inoltre donati un seggiolone nuovo e due dispositivi medici Buzzy, strumenti non invasivi a forma di ape e coccinella che combinano freddo e vibrazione per ridurre il dolore percepito durante punture e prelievi di sangue.

Alla consegna del materiale erano presenti una delegazione dell’Associazione Vivicivate e del Gruppo Alpini di Civate, accolti dalla Coordinatrice Infermieristica del reparto di Pediatria, Deborah Pirovano, insieme alle sue collaboratrici.

L’iniziativa è nata dalla volontà di realizzare un progetto concreto e vicino al territorio, con un’attenzione particolare ai piccoli pazienti dell’Ospedale Manzoni. La possibilità di dotare l’Ospedale Manzoni dei nuovi dispositivi ha rappresentato per le due realtà coinvolte un significativo motivo di orgoglio. Il progetto conferma infatti il valore del volontariato e la sua importanza nel rispondere ai bisogni della comunità e del territorio.