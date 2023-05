Ospedale. Mascherine non più obbligatorie nella hall, corridoi e aree ristoro

In vigore le misure decise dal Ministero e adottate dall’ospedale di Lecco

Resta l’obbligo di indossare le mascherine solo nei reparti e negli ambulatori

LECCO – Nuove regole in ospedale nell’ambito Covid-19: si tratta delle misure comprese nell’ordinanza varata dal Ministero della Salute lo scorso 28 aprile ed entrate in vigore mercoledì nei presidi dell’ASST di Lecco.

Gran parte delle regole confermano quanto già applicato dall’azienda ospedaliera di Lecco, in particolare sui tamponi antigienici per i pazienti che vengono ricoverati al Pronto Soccorso o si presentano con sintomi riconducibili al Covid, così come per i ricoveri programmati in degenza ordinaria al momento del ricovero.

La novità riguarda l’utilizzo delle mascherine: permane l’obbligo per operatori e visitatori dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (FFP2 per operatori – mascherina chirurgica per pazienti, visitatori, accompagnatori e caregiver) che accedono ai reparti di degenza e agli ambulatori ma non saranno più richieste nelle hall dei presidi ospedalieri e territoriali, nei corridoi di collegamento e nelle aree ristoro aziendali.

Lo fa sapere l’ASST di Lecco in una nota.