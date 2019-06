Ospedale. Nominato il nuovo direttore di Anatomia e Istologia Patologica

La dott.ssa Cristina Riva è il nuovo primario di Anatomia Patologica

La nomina è stata ufficializzata dalla direzione dell’ASST di Lecco

LECCO – La Dr.ssa Cristina Riva è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Anatomia e Istologia Patologica: la nomina è arrivata nella giornata di ieri tramite opportuna delibera che le assegna l’incarico per i prossimi cinque anni.

Classe 1956, nata a Roma e cresciuta in provincia di Varese, la Dr.ssa Riva era approdata all’Asst di Lecco nel luglio dello scorso anno, assumendo presto l’incarico di Direttore facente funzioni della medesima struttura.

In precedenza era stata Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Anatomia Patologica dell’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese e dal 2001 Professore Associato di Anatomia Patologica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.

“Sono onorata di aver ricevuto questo importante incarico in un’azienda ospedaliera di eccellenza e sono fiduciosa che questa esperienza mi permetterà di mettere a frutto il bagaglio professionale, scientifico e formativo maturato nel corso degli anni – afferma la Dr.ssa Riva – L’Anatomia patologica ha un ruolo fondamentale nella diagnostica e nella determinazione del profilo biologico delle malattie, specialmente in ambito oncologico. Ci attendono quindi nel prossimo futuro nuove sfide per essere sempre più puntuali nell’identificazione di bersagli terapeutici che possano garantire terapie personalizzate per i singoli pazienti”.

“Siamo lieti di acquisire l’elevata competenza clinica e accademica della dr.ssa Riva che darà indubbiamente un contributo importante e altamente professionale alla nostra azienda”, commenta il Direttore Generale di Asst Lecco, Paolo Favini.