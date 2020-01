Ospedale. Nuovi incarichi ai vertici dei reparti e otto infermieri assunti

Assegnati incarichi di direzione di alcune unità operative degli ospedali di Lecco e Merate

Assunti anche otto infermieri che entreranno in servizio nel 2020

LECCO – Sono state approvate nel mese di dicembre le delibere con le quali la Direzione Strategica dell’ASST di Lecco ha assegnato importanti incarichi.

E’ stata nominata direttore dell’U.O.C. della Direzione Medica del Presidio meratese la dott.ssa Valentina Bettamio. L’incarico è a tempo determinato sino al rientro in servizio del dipendente supplito.

Il dott. Antonio Rocca è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate; a lui è stato confermito l’incarico quinquennale della direzione dell’équipe degli ortopedici meratesi.

Ricoprirà invece il ruolo di direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del presidio di Lecco, Mauro Pietro Zago, con incarico quinquennale, mentre alla guida del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEA) sarà Mario Tavola, già direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Alessandro Manzoni”. Mario Tavola opererà, per i prossimi tre anni, nei presidi di Merate e Lecco.

Inoltre la direzione dell’Asst di Lecco ha provveduto al conferimento di otto incarichi a tempo indeterminato nel profilo di Categoria Professionale Sanitaria – Infermiere Cat. D da collocare nei presidi ospedalieri dell’ASST di Lecco con decorrenza a partire dai primi mesi del prossimo 2020.

“Le nuove assunzioni sono testimonianza del nostro costante impegno di procedere alla copertura di posizioni medico-infermieristiche, anche apicali, che divengano vacanti per pensionamenti o trasferimenti – dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco- Sono anche lieto di annunciare che in data odierna è stato bandito un concorso per la carica di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate a seguito del pensionamento del Dottor Marco Rataggi”.