Ospedale, pagare il ticket on line o in tabaccheria? Dal prossimo anno si può

Nuovi macchinari e cartella clinica elettronica anche per gli ospedali lecchesi

Le prestazioni ospedaliere si potranno pagare fuori dall’ospedale

LECCO – Stanziati complessivamente 202 milioni di euro dalla Regione per le agenzie sanitarie lombarde e l’Asst di Lecco si vista destinare oltre 6,2 milioni volti al miglioramento delle strutture ospedaliere, all’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature di diagnostica più avanzata e alla realizzazione della cartella clinica elettronica.

“Questo nuovo stanziamento di Regione Lombardia consentirà alla nostra Azienda di implementare ancor di più la qualità dei servizi, garantendo una diagnostica di altissimo livello sul territorio regionale e nazionale. Le più moderne attrezzature permettono, infatti, una accuratezza pressoché assoluta negli interventi di cura in linea con gli standard europei” afferma Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco.

Pagamenti: nuove opportunità e meno code

Tra le innovazioni che interesseranno di più l’utenza c’è sicuramente l’introduzione anche a Lecco della cartella clinica e il fascicolo sanitario elettronico, che consentiranno la dematerializzazione dei dati sanitari, e del sistema “PagoPA” per pagare le proprie prestazioni non più esclusivamente al Centro Unico di Prenotazioni, ma attraverso sistemi di pagamento come sportelli bancari, punti Sisal e Lottomatica, uffici postali ed app dedicate.

La data di avvio di questo progetto ancora non c’è ma si presume possa essere operativo nel corso del 2020. Tutto ciò, sottolineano dall’ospedale, garantirà una notevole riduzione dei tempi di attesa in fase di prenotazione e pagamento.

Nuove attrezzature

Tra gli investimenti previsti con i fondi regionali c’è la sostituzione di una Tac di centratura per la Radioterapia, di un Angiografo per l’Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione destinato agli studi di elettrofisiologia, la sostituzione di piccole apparecchiature di uso quotidiano, riqualificazione strutturale dei reparti che saranno realizzati in chiave antisismica e antincendio con dotazioni di nuova generazione e materiali innovativi.