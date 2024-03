Ospedale, quattro incontri con le scuole per approfondire la neuropsichiatria infantile

Quattro incontri rivolti ai docenti tra marzo e maggio

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Asst Lecco e l’Ufficio Scolastico Provinciale

LECCO – Il Servizio di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (SC-NPIA) dell’ASST Lecco e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco propongono una serie di incontri finalizzati all’approfondimento di tematiche condivise come i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi di iperattività, disattenzione, impulsività e i comportamenti disadattivi espressione di significativi disagi psicologici, che in misura crescente giungono all’attenzione dei Servizi specialistici e pongono in ambito scolastico interrogativi didattici, pedagogici ed educativi.

Sono previsti quattro incontri ai docenti di tutti i cicli scolastici, di cui il primo volto ad un aggiornamento rispetto ai modelli di presa in carico della SC-NPIA ed alle progettualità in atto nelle Istituzioni scolastiche e i successivi tre incontri dedicati alle aree cliniche nei quali è previsto l’intervento degli specialisti, degli insegnanti e delle Associazioni dei Genitori (AID Associazione Italiana Dislessia e AIFA Associazione Italiana Famiglie Adhd).

“Con questa iniziativa – sottolinea Davide Villani, Responsabile delle attività territoriali della SC-NPIA – intendiamo riprendere un percorso di confronto e di condivisione con le Istituzioni Scolastiche considerata l’attualità di queste problematiche cliniche nel persistente contesto post-emergenziale. Recuperare la possibilità di intraprendere percorsi condivisi ed un’alleanza nella ricerca di obiettivi comuni è una sfida di grande interesse ed impegno”.

Di seguito il programma delle giornate.

Il primo appuntamento è per il 20 marzo dalle ore 14 alle ore 16:30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Lecco con l’incontro “ La SC-NPIA e la Scuola si rincontrano: i compiti degli Enti nel percorso del bambino in difficoltà “. Alle ore 14, all’apertura della giornata, ci sarà l’incontro con il Dr. O. Martinelli , Direttore SC Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST Lecco dal titolo “Il percorso valutativo nella SC-NPIA dal primo accesso alla diagnosi”. Presenti anche la Dr.ssa M.G. Cataldo e la Dr.ssa M. Premoli , dirigenti psicologiche SC-NPIA ASST Lecco per parlare dell’Iter valutativo con le novità introdotto dalle nuove realtà sociali e le “relazioni” conclusive con i diversi modelli (certificazione 170 e segnalazioni H). Sarà presente anche il Dr. Villani , dirigente medico SC-NPIA ASST Lecco e responsabile SS Polo Territoriale per parlare della presa in carico terapeutica-riabilitativa (criteri di inclusione, moduli di intervento e la riabilitazione a distanza).

Continua la seconda giornata il 17 aprile dalle ore 14 alle ore 16:30 presso l’Aula Bianca dell’Ospedale di Lecco.

Appuntamento con l’incontro “ Devi stare attento: il soggetto con deficit attentivo e le conseguenze a livello cognitivo e comportamentale ” con l’intervento alle ore 14 del Dr. Villani per parlare della sindrome ADHD: definizione, caratteristiche, comorbidità ed evoluzione.

La terza giornata sarà il 15 maggio dalle ore 14 alle ore 16:30 presso l’Aula Bianca con il tema “Quando apprendere non è automatico: il disturbo specifico d’apprendimento e le sue implicazioni”.

Alle ore 14: ci sarà la Dr.ssa E. Barzi per parlare dei disturbi di apprendimento: dislessia, disortografia, discalculia e i soggetti bilingui, il disturbo della comprensione del testo, l’analfabetismo funzionale.

La quarta giornata sarà il 5 giugno presso l’Aula Bianca con il tema “Se mi taglio sto meglio: le condotte autolesionistiche ed i comportamenti disfunzionali su base emotiva“.