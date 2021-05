Al via anche l’ampliamento del pronto soccorso e della rianimazione (9 letti in più)

Il nuovo parcheggio è stato realizzato da Linee Lecco in trenta giorni

LECCO – Trenta giorni esatti, questo il tempo impiegato da Linee Lecco per realizzare il nuovo parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale di Lecco che entrerà in funzione a brevissimo (mancano solo gli ultimi accorgimenti). Si tratta di 35 posti auto ricavati in un’area verde accanto all’ingresso di via Filanda, senza andare ad intaccare le piante circostanti. Il nuovo parcheggio andrà a sostituire quello attualmente in uso (32 posti) dove verrà realizzato l’ampliamento del pronto soccorso prima, e del reparto di rianimazione poi.

“Abbiamo dovuto far tutto da zero anche in termini di sottoservizi – ha spiegato l’amministratore unico di Linee Lecco Mauro Frigerio -. Se siamo riusciti ad arrivare a oggi, dove manca solamente lo switch-off delle sbarre per una semplice questione di certificazioni, è grazie al lavoro dei tecnici: l’architetto Michele Spreafico, il geometra Matteo Anghileri e le aziende che hanno collaborato a partire dall’impresa Meles per gli impianti Elettrici (rappresentata da Massimo Petrella) e dall’impresa F.lli Locatelli di Introbio. Abbiamo realizzato questo nuovo parcheggio grazie alla fiducia dell’ospedale di Lecco che ci ha assegnato questo mandato lo scorso marzo, ci siamo presi l’impegno di farlo in 30 giorni e credo che la fiducia sia stata ripagata”.

“Ringrazio Linee Lecco e ringrazio il sindaco Gattinoni perché oggi siam qui a inaugurare un parcheggio che non è immenso ma è molto utile – ha detto il direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini -. Per quanto riguarda il vecchio parcheggio sono già in atto altri progetti visto che subito siamo saltati sul carro dei finanziamenti del commissario straordinario per il covid: abbiamo già appaltato l’ampliamento del pronto soccorso e del reparto di rianimazione. La creazione di questo parcheggio si è resa necessaria per lasciare libera quell’area appunto per questi nuovi progetti. La speranza è che rapidamente l’ospedale di Lecco possa aver un pronto soccorso più funzionale e 9 nuovi posti letto in rianimazione”.

Due i pensieri del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Questi lavori sono la dimostrazione che Lecco e il suo territorio tengono a questo ospedale e la nostra collaborazione con l’ospedale è forte non solo su questi aspetti operativi ma, in futuro, la speranza è quello di riuscire a lavorare anche su alcune tematiche di ricerca per attrarre anche nuove figure professionali importanti. Il secondo pensiero è su Linee Lecco che ancora una volta si è dimostrata affidabile e funziona; è una risorsa di questa città che vogliamo utilizzare al meglio”.

L’opera è di fatto completa, nell’arco di alcuni giorni dovrebbero arrivare tutte le certificazioni quindi, nell’arco di una giornata, verrà spostato tutto l’impianto cassa e automazione per l’ingresso e il parcheggio potrà entrare in funzione effettivamente.