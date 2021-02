Primo giorno all’ospedale di Lecco, vaccinati xx Over 80

La signora più anziana è stata Fernanda Boschetti, 102 anni di Lecco

LECCO – E’ arrivata insieme alla figlia, accompagnata da un’auto dell’Ats Brianza. La signora Fernanda Boschetti, 102 anni, ha raggiunto la sala per la vaccinazione con le sue gambe passando dalla palazzina amministrativa per evitare le scale. Di origini milanesi la signora Fernanda abita a Lecco e anche per lei, come p er gli altri Over 80 che sono stati vaccinati oggi, tutto si è svolto in maniera regolare e tra poche settimane tornerà all’ospedale per il richiamo.

E’ iniziata questa mattina, giovedì, all’ospedale di Lecco la campagna vaccinale per le persone sopra gli 80 anni. Tutti sono stati vaccinati in mattina, l’ultima è stata proprio la signora Fernanda intorno alle 10.30. Contemporaneamente sono proseguite anche le vaccinazioni per il personale sanitario.

Tutto si è svolto in maniera regolare, nella mattinata sono stati vaccinati poco più di una trentina di anziani, in base alle dosi di vaccino nelle disponibilità dell’ospedale, ma per i prossimi giorni si punta ad incrementare le somministrazioni per arrivare fino a 500 vaccinazioni al giorno