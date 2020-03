Ospedali. La raccolta fondi ha superato il milione e mezzo di euro

Oltre 1,5 milioni di donazioni per sostenere gli ospedali di Lecco e Merate

La raccolta fondi prosegue, si prepara il terzo ordine di acquisiti

LECCO – Un nuovo traguardo per la raccolta fondi in favore degli ospedali lecchesi: il dato di mercoledì è di 1.551.125 euro di offerte raccolte e provenienti da 4.637 donatori.

Sono compresi 180.000 euro di donazioni destinate all’acquisto di dispositivi per le strutture socio sanitarie del territorio (RSA, centri disabili, comunità protette ecc.).

Si tratta dell’iniziativa benefica lanciata da Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali. Dopo aver già investito oltre un milione di euro in due diversi acquisti di strumentazioni utili al lavoro dei medici negli ospedali e ai pazienti ricoverati, è stato annunciato un nuovo ordine.

La Fondazione invita cittadini, aziende ed enti del territorio a partecipare alla raccolta Fondi effettuando donazioni con la causale “Aiutiamoci”. Tutte le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

La campagna prosegue

Si invitano tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna “Aiutiamoci”.

Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

Donazioni di importi superiori a 50 euro

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

– presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

– presso Banca della Valsassina IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e “modulistica/consenso dati donatore”.

Donazioni di importi inferiori a 50 euro

Attraverso la piattaforma GoFundMe al seguente indirizzo:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamoci-emergenza-coronavirus-lecco

Questa raccolta è stata lanciata dal blog “La tenda in salotto” ed il ricavato confluirà interamente nella campagna “Aiutiamoci”. Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa. Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123

Agevolazioni fiscali

Il Prefetto di Lecco ha reso una dichiarazione con cui conferma che il soggetto

Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e la raccolta pubblica di donazioni

“Aiutiamoci” per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario destinate ai presidi

ospedalieri facenti capo all’ASST Lecco, rientrano nelle previsioni normative relative

allo stato di emergenza connesso all’epidemia di Covid-19, per cui sono soggette ai

benefici fiscali di cui all’art. 27 della legge n. 133/1999.

Questo comporta la deducibilità integrale dal reddito d’impresa ai fini fiscali delle

donazioni in denaro effettuate sulla campagna di raccolta denominata “Aiutiamoci”.

Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa valgono le norme generali vigenti

per le donazioni ad una Onlus (detrazione dall’imposta dovuta del 30% della somma

donata sino a euro 30 mila).