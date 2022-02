Ossigenoterapia gratuita per i malati oncologici, grazie a due hair stylist

Aiutare la ricrescita dei capelli delle pazienti sottoposte a chemioterapia

Il progetto “Come due ali” di Emanuela Colombo sostenuto da Sara Ratti

LECCO – “C’è solo un modo in cui puoi vivere la vita, come una scuola e una grande avventura”. E’ questo l’insegnamento che Emanuela Colombo, ha fatto proprio e che ha voluto trascrivere nel suo secondo libro ‘Vi racconto la mia storia’, un testo con la quale l’autrice ha potuto raccogliere dei fondi per sostenere il reparto di cure palliative dell’ospedale di Lecco.

Una scuola severa la vita, perché spesso ti mette di fronte a fatti dolorosi, ma allo stesso tempo è un percorso che consente di incontrare persone con cui poter condividere le tue fatiche, le tue speranze. Così, Emanuela, scrittrice per passione e parrucchiera di professione, ha deciso di mettersi in campo in prima persona in aiuto dell’oncologia dell’ospedale dopo aver perso la madre Paola, scomparsa lo scorso anno dopo aver lottato contro un tumore.

“Volevo trovare un modo per ringraziare il personale sanitario che è stato vicino e si è preso cura di mia mamma durante la fase terminale – ci racconta – durante il periodo del lockdown ho potuto concludere il secondo libro su cui stavo lavorando da qualche tempo e ho deciso di stamparlo privatamente e devolvere il ricavato al reparto ospedaliero”.

E’ l’inizio del progetto “Come due ali”, così come Emanuela ha voluto chiamarlo, che ha già raggiunto dunque il suo primo risultato. Per il secondo obiettivo l’hair stylist lecchese ha deciso di guardare alla sua esperienza professionale, ovvero aiutare la ricrescita dei capelli di chi ha dovuto affrontare una chemioterapia.

“Sostenere il ripristino del capello nella sua fase di crescita è molto importante e il trattamento con l’ossigeno è un metodo che aiuta moltissimo la ricrescita del capello, in modo naturale e senza controindicazioni” spiega Emanuela.

In questa iniziativa, Emanuela ha trovato l’appoggio della collega Sara Ratti titolare di ‘Arricciaspiccia’ che ha deciso di partecipare al progetto mettendo a disposizione la macchina per l’ossigenoterapia recentemente acquistata.

Le sedute, gratuite per i malati oncologici, si svolgeranno su prenotazione nel salone di via Sassi a Lecco. Per informazioni è possibile contattare Emanuela attraverso la sua pagina Facebook.