Revisionato l’importo di Iva da pagare per i lavori dell’Ostello della gioventù

Il Comune versa altri 120 mila euro. Per la Provincia 2/3 li paga la Regione

LECCO – Se i lavori di realizzazione sono ormai conclusi da tempo e si attende la conclusione degli allestimenti da parte del gestore per aprire la struttura, si è recentemente aggiunta un’ulteriore spesa per l’Ostello della Gioventù: si tratta di costi aggiuntivi per l’Iva da pagare da parte degli enti realizzatori.

Da quanto appreso, nel quadro economico dell’opera non sarebbe stata applicata la corretta aliquota dell’imposta ed è stata necessaria una successiva ripartizione della spesa tra Comune, Provincia e Regione.

Sul tema questa mattina, mercoledì, si è riunito il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma alla presenza anche di Aler che aveva la direzione dei lavori.

Per il Comune di Lecco l’esborso ulteriore è di 120 mila euro. “Soldi dovuti – rimarca l’assessore Giovanni Cattaneo – ma che abbiamo dovuto recuperare dalla spesa corrente della programmazione finanziaria del 2022, andando a toglierli da altre iniziative, per coprire questo errore di valutazione”.

La quota aggiuntiva per la Provincia è invece di 45 mila euro e Regione Lombardia se ne farà carico per due terzi.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha voluto ringraziare l’assessore regionale Stefano Bolognini e Regione Lombardia “per questa decisione che consente di ovviare a un problema di natura finanziaria – spiega – in un particolare periodo di difficoltà per la parte di spesa corrente”.