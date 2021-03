Aperta la consultazione di mercato per raccogliere le proposte

“Diamo spazio alle idee e ai suggerimenti di tutti i soggetti interessati, non solo alla gestione ma anche alla promozione e alla connessione”

LECCO – Aperta la consultazione di mercato per raccogliere le proposte su come potrà essere valorizzato e gestito l’Ostello di Lecco, una struttura-chiave per potenziare l’attrattività della città capoluogo di provincia. Il nuovo edificio nasce per avere una forte connessione con l’area montana, le esperienze culturali e sportive in città e sul lago così come con un richiamo a quello che viene chiamato cammino lento e che, in questi mesi di emergenza sanitaria, subirà un’ulteriore spinta con il turismo di prossimità.

Una fase propedeutica alla definizione di un modello gestionale che guardi al presente e al futuro: il Comune di Lecco chiama a raccolta i potenziali gestori, per fare tesoro dei contributi più innovativi e al tempo stesso più funzionali alla piena valorizzazione, anche in termini progettuali, della struttura.

“Sin dai primi passi – sottolinea l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – attiviamo il dialogo con tutti gli operatori economici e associativi interessati a dare forma e contenuti a questo luogo. Nelle prossime settimane sonderemo il terreno, dando spazio alle idee e ai suggerimenti di tutti i soggetti interessati, non solo alla gestione ma anche alla promozione e alla connessione con le tante esperienze di accoglienza e animazione attive del nostro territorio. Non si gestisce un Ostello da soli, occorrono competenze e progetti trasversali al mondo dello sport, della cultura, del benessere e dell’educazione”.

“A questa consultazione preliminare seguirà la vera e propria gara per l’affidamento del servizio, un servizio che richiederà una gestione attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, non potrà prescindere da una collaborazione con le realtà associative, sportive e culturali del territorio e con le infrastrutture turistiche che la città offre e infine dovrà avere quel carattere di inclusività sociale e di dialogo con la comunità in cui è inserito che sono tra i punti di forza di strutture ricettive analoghe”.

Tutti i dettagli su come costruire e presentare le proposte di gestione, ma anche su come richiedere di effettuare un sopralluogo e in generale sul funzionamento della procedura di consultazione preliminare di mercato sono disponibili nell’avviso pubblicato sulla homepage del sito internet comunale. Il termine è fissato per le ore 10 di martedì 13 aprile 2021.