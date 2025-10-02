Osteoporosi. Asst Lecco organizza un incontro informativo

Un incontro pubblico e una mostra fotografica per sensibilizzare cittadini e istituzioni

L’iniziativa si svolgerà venerdì 3 ottobre

LECCO – Nell’immaginario collettivo, l’osteoporosi è ancora percepita come una semplice conseguenza della menopausa e dell’invecchiamento, più che come una patologia cronica e severa. “Si tende quindi a sottovalutare il suo aspetto più evidente: il rischio elevato di fratture da fragilità, spesso associate a gravi conseguenze in termini di disabilità e mortalità” spiegano da Asst Lecco.

“A questa scarsa percezione si aggiunge il timore diffuso verso i farmaci disponibili, nonostante la loro comprovata efficacia e sicurezza – proseguono da Asst Lecco – Un pregiudizio che riguarda non solo i pazienti, ma anche i medici che non si occupano in modo specifico di malattie del metabolismo osseo”.

Da Asst Lecco sottolineano un concetto fondamentale: “La frattura da fragilità, che si verifica su un osso osteoporotico, non è un evento isolato da gestire e archiviare. Al contrario, rappresenta la manifestazione di una malattia cronica, silente e spesso invisibile, che può però essere prevenuta o, se già presente, riconosciuta e trattata in modo adeguato”.

Per sensibilizzare la popolazione e fare chiarezza su una patologia ancora troppo silenziosa, SIOMMMS Lombardia, la Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, promuove un incontro pubblico dal titolo “Osteoporosi e fragilità”, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 16:30 presso l’Hotel NH Lecco Pontevecchio. All’evento, insieme agli specialisti, interverrà anche il dottor Vincenzo La Milia, Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e del Dipartimento di Area Medica di Asst Lecco.

Ad arricchire l’evento sarà la mostra fotografica “In Silenzio”, pensata per sensibilizzare pazienti, caregiver, cittadini e istituzioni sull’importanza di riconoscere questa patologia, tanto sul piano clinico quanto su quello sociale e istituzionale.

L’incontro “Osteoporosi e fragilità” si svolgerà alla vigilia del Congresso Regionale SIOMMMS Lombardia, dal titolo “Osteoporosi: innovazione, formazione e rete”, in programma sabato 4 ottobre, sempre presso l’Hotel NH Lecco Pontevecchio e dedicato agli operatori sanitari.

Vincenzo La Milia, Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi e Direttore del Dipartimento di Area Medica, sottolinea: “L’osteoporosi e le fratture da fragilità sono ancora troppo spesso considerate semplici conseguenze dell’età o della menopausa, e non riconosciute come una vera e propria malattia cronica. La prevenzione, anche in questo ambito, è fondamentale”.

“Con questo incontro vogliamo coinvolgere direttamente i cittadini, informarli e renderli consapevoli dell’importanza di conoscere e riconoscere la fragilità ossea. Solo attraverso una corretta comprensione della patologia è possibile avviare un percorso efficace di prevenzione e gestione” conclude Vincenzo La Milia.

PROGRAMMA-CONVEGNO-OSTEOPOROSI