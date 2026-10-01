Ottobre rosa, LILT Lecco rilancia la prevenzione: attive le ecografie mammarie

La LILT Lecco ha ampliato i propri servizi con le ecografie mammarie, rivolte in particolare alle donne non comprese negli screening del SSN

Secondo la LILT, circa 60.000 nuovi casi di carcinoma mammario vengono diagnosticati ogni anno in Italia

LECCO – Ottobre torna a tingersi di rosa per richiamare l’attenzione sulla prevenzione del tumore alla mammella. Anche nel 2026 la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è in prima linea con “LILT for Women – Nastro Rosa”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione che punta a promuovere la prevenzione oncologica e a far conoscere i fattori di rischio modificabili.

Anche quest’anno Elisabetta Gregoraci è Ambassador LILT Nazionale. Al centro della campagna c’è il carcinoma della mammella, il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Secondo i dati diffusi dalla sede centrale della LILT, si stima che una donna su sette possa sviluppare un tumore al seno nel corso della vita e che ogni anno vengano diagnosticati circa 60.000 nuovi casi di carcinoma mammario.

Dal 2000, tuttavia, si registra una progressiva e costante riduzione della mortalità per questa neoplasia. Un dato che, secondo la LILT, conferma l’importanza di continuare a investire sulla prevenzione e sulla consapevolezza dei fattori di rischio modificabili.

Tra questi vengono indicati sovrappeso e obesità, scarsa attività fisica, alimentazione, consumo di alcol e fumo. Secondo quanto riportato dalla LILT, il 40% dei casi potrebbe essere evitato attraverso l’adozione di stili di vita sani.

Sul fronte della prevenzione senologica, una novità riguarda direttamente il territorio lecchese. La LILT Associazione Provinciale di Lecco APS ha infatti introdotto dall’inizio dell’anno il servizio di ecografie mammarie, inserendolo nell’ambito delle attività di prevenzione oncologica senologica.

L’obiettivo è mettere a disposizione dell’utenza un ulteriore strumento di prevenzione, con particolare attenzione alle donne che non rientrano nelle fasce d’età interessate dagli screening previsti dal Servizio sanitario nazionale.

La campagna LILT affronta inoltre il tema del tumore al collo dell’utero. Il carcinoma della cervice uterina è indicato come il quarto tumore più frequente nelle donne e il secondo più comune tra le giovani donne nella fascia compresa tra i 15 e i 44 anni.

Un passaggio centrale nella prevenzione riguarda il Papilloma Virus Umano (HPV), la cui relazione con il tumore cervicale rappresenta una delle principali acquisizioni nello studio dell’eziologia dei tumori. La vaccinazione anti-HPV viene indicata come efficace, sicura e ben tollerata. È raccomandata e gratuita per maschi e femmine a partire dagli 11 anni, mentre può essere valutata anche come vaccinazione individuale nelle donne adulte, comprese quelle già trattate per lesioni correlate all’HPV.

Secondo i dati riportati dalla LILT, vaccinazione e strategie di prevenzione possono contribuire a prevenire complessivamente fino al 90% dei tumori cervicali e fino al 70-80% delle lesioni preneoplastiche di alto grado.

Accanto alla vaccinazione resta centrale lo screening. Il miglioramento delle strategie di prevenzione secondaria, basate sul Pap-Test e sull’introduzione del test HPV dopo i 30 anni, consente di individuare precocemente le lesioni preneoplastiche della cervice uterina e di intervenire per evitarne l’evoluzione in tumore.

La prevenzione, dunque, passa dalla conoscenza dei fattori di rischio, dagli stili di vita e dagli strumenti di diagnosi e screening. È su questi fronti che la campagna “LILT for Women – Nastro Rosa” richiama l’attenzione durante il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile.