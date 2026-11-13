Outlook e Microsoft 365 in tilt: disagi per migliaia di utenti

Il guasto, iniziato giovedì 12 novembre, sta interessando utenti di numerosi Paesi, Italia compresa

Difficoltà nell’accesso alla posta elettronica e alle applicazioni. L’azienda al lavoro per ripristinare il funzionamento

LECCO – Difficoltà ad accedere alla posta elettronica, messaggi che non partono o arrivano in ritardo e problemi nell’utilizzo delle applicazioni aziendali. Da giovedì 12 novembre un’estesa interruzione dei servizi Microsoft sta provocando disagi in numerosi Paesi, Italia compresa, con ripercussioni che si sono protratte anche nella mattinata di venerdì 13 novembre.

A essere interessati sono soprattutto Outlook, il servizio di posta elettronica utilizzato quotidianamente da milioni di persone, e diverse funzionalità di Microsoft 365, la piattaforma che comprende gli strumenti digitali impiegati da aziende, professionisti, scuole e pubbliche amministrazioni. Segnalati malfunzionamenti anche per Teams e Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Il disservizio ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Secondo i dati raccolti da Downdetector, la piattaforma che monitora i problemi segnalati dagli utenti, nel momento di maggiore criticità sono state registrate oltre 130 mila segnalazioni relative a Outlook.

I problemi riguardano principalmente l’accesso alle caselle di posta elettronica e la possibilità di inviare e ricevere messaggi. In alcuni casi gli utenti hanno riscontrato difficoltà nell’effettuare il login, mentre altri hanno segnalato rallentamenti, errori di connessione o l’impossibilità di utilizzare normalmente Outlook. Le criticità non si limitano alla posta elettronica. Il guasto ha coinvolto anche funzionalità collegate a Exchange Online, il servizio che gestisce le comunicazioni email di numerose organizzazioni, con effetti su altre applicazioni integrate nell’ecosistema Microsoft.

Tra i servizi interessati figurano alcune funzioni di Teams, utilizzato per riunioni e comunicazioni professionali, e di Copilot. Segnalati inoltre problemi relativi agli strumenti di amministrazione e ad alcune funzionalità di sicurezza e gestione dei servizi Microsoft 365, situazione che rende difficoltoso portare avanti le attività lavorative e le comunicazioni giornaliere.

Microsoft ha riconosciuto il problema, spiegando di aver individuato un carico anomalo su parte della propria infrastruttura, distribuita in diverse aree geografiche, che potrebbe contribuire agli errori di connettività. L’azienda ha avviato interventi tecnici per ristabilire il funzionamento dei servizi, tra cui il riavvio di alcuni server e modifiche alla gestione del traffico informatico.

Le prime operazioni, tuttavia, non hanno prodotto tutti i risultati attesi. Nelle comunicazioni diffuse tra giovedì sera e venerdì mattina, Microsoft ha riferito di essere al lavoro su ulteriori soluzioni per migliorare la stabilità delle piattaforme.

I disservizi hanno interessato utenti in diverse parti del mondo, con situazioni differenti a seconda dei servizi e delle aree geografiche. Microsoft ha inoltre precisato che non si tratterebbe di un attacco informatico.

Le segnalazioni sono arrivate anche dall’Italia, dove numerosi utenti hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo di Outlook e degli altri strumenti Microsoft. Il problema non riguarda necessariamente tutti gli account nello stesso modo: alcune funzionalità possono tornare disponibili mentre altre continuano a presentare rallentamenti o interruzioni.

Per verificare l’evoluzione della situazione è possibile consultare la pagina ufficiale sullo stato dei servizi Microsoft, all’indirizzo https://status.cloud.microsoft/, oppure il portale Downdetector, che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli utenti.

Per chi riscontra problemi con la posta elettronica, è consigliabile verificare lo stato del servizio prima di modificare le impostazioni del proprio account o reinstallare le applicazioni: trattandosi di un disservizio dell’infrastruttura Microsoft, queste operazioni potrebbero non risolvere le difficoltà di connessione.

La situazione resta soggetta ad aggiornamenti, mentre proseguono le operazioni tecniche per riportare alla piena operatività i servizi coinvolti.