Primi appuntamenti giovedì per le vaccinazioni degli ultraottantenni

Punti vaccinali agli ospedali di Lecco e Merate, in definizione altre strutture

LECCO – La seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid si appresta ad entrare nel vivo anche a Lecco: nelle prossime ore, dalla mattinata di giovedì, inizieranno le prime vaccinazioni per gli over 80 residenti in provincia.

Nel pomeriggio di martedì, al secondo giorno previsto per le prenotazioni, le richieste di vaccinazione erano già oltre le 38 mila quelle provenienti dall’area dell’ATS Brianza (Monza-Lecco).

Alla vigilia degli appuntamenti, visto il tempo ristretto, anziché l’invio dell’SMS l’azienda sanitaria ha preferito contattare direttamente con una chiamata gli anziani o i loro familiari, in base al riferimento telefonico lasciato durante la procedura di adesione sul portale on line di Regione Lombardia, per informarli su data e ora della vaccinazione.

Si partirà subito, giovedì mattina, con le prime vaccinazioni presso gli ospedali Manzoni di Lecco e al Mandic di Merate. Altri punti vaccinali sono in fase di definizione e in questi giorni si stanno effettuando dei sopralluoghi insieme alla protezione civile e ai medici di base. E probabile che siano individuate due strutture idonee nella zona del lago, con tutta probabilità a Mandello e a Merate, in Valsassina e almeno due nella zona della Brianza. Saranno resi noti nel dettaglio nei prossimi giorni.

Per gli anziani che sono impossibilitati, per condizioni di salute o altre problematiche, a farsi accompagnare verso il punto vaccinale, saranno effettuate le vaccinazioni a domicilio. In ogni caso, assicurano dall’azienda sanitaria, tutti gli anziani saranno contatti per effettuare la vaccinazione.

Regione Lombardia ha fatto sapere che gli appuntamenti sono stati fissati sulla base dei vaccini disponibili questa settimana, per questa categoria, 15.000 in tutta la regione.

Nei prossimi giorni saranno inviate le prenotazioni per gli altri 50 mila vaccini che dovrebbero essere consegnati dalla struttura Commissariale entro la fine del mese.