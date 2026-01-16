Overtourism a Lecco, molto partecipato il confronto promosso da AmbientalMente

Sala piena per il dibattito sul turismo sostenibile e la qualità della vita

Tra le proposte, uno studio sull’indice di pressione turistica e un percorso condiviso aperto alla cittadinanza

LECCO – Grande partecipazione all’incontro pubblico promosso da AmbientalMente Lecco, dedicato all’overtourism e al delicato equilibrio tra qualità della vita dei residenti e accoglienza turistica. L’appuntamento si è svolto nella sede scout di via Risorgimento e ha registrato una presenza numerosa e attenta, segno di quanto la questione sia sentita in città.

Al centro della serata il confronto tra i relatori Sarah Gainsforth e Luca Rota, in dialogo con l’assessora Renata Zuffi e con il capogruppo Paolo Galli, dando vita a un dibattito aperto che ha intrecciato analisi, visioni e prospettive concrete per il futuro di Lecco.