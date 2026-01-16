Overtourism a Lecco, molto partecipato il confronto promosso da AmbientalMente

Sala piena per il dibattito sul turismo sostenibile e la qualità della vita
Tra le proposte, uno studio sull’indice di pressione turistica e un percorso condiviso aperto alla cittadinanza
LECCO – Grande partecipazione all’incontro pubblico promosso da AmbientalMente Lecco, dedicato all’overtourism e al delicato equilibrio tra qualità della vita dei residenti e accoglienza turistica. L’appuntamento si è svolto nella sede scout di via Risorgimento e ha registrato una presenza numerosa e attenta, segno di quanto la questione sia sentita in città.
Al centro della serata il confronto tra i relatori Sarah Gainsforth e Luca Rota, in dialogo con l’assessora Renata Zuffi e con il capogruppo Paolo Galli, dando vita a un dibattito aperto che ha intrecciato analisi, visioni e prospettive concrete per il futuro di Lecco.
Dalla discussione è emersa con chiarezza la necessità di promuovere un turismo consapevole, capace di valorizzare il territorio senza snaturarne l’identità e senza compromettere la vivibilità quotidiana. Un tema già critico in molte realtà turistiche e che, secondo i relatori, va affrontato con anticipo e responsabilità.
Tra i punti condivisi, l’importanza di una pianificazione precisa e fondata su dati, che mantenga evidente quale direzione si intende seguire e quali siano i limiti di sostenibilità del territorio. Tra le proposte emerse, l’idea di porre come obiettivo del prossimo mandato la realizzazione di uno studio scientifico sull’indice di pressione turistica, in grado di definire la soglia massima oltre la quale non spingersi.
L’obiettivo dichiarato resta quello di mantenere Lecco aperta e accogliente, ma entro un livello sopportabile e governato, che non comprometta l’identità comunitaria né la vivibilità quotidiana. Un principio condiviso ha attraversato tutta la serata: “dove sta bene il cittadino, sta bene anche il turista”.
Il percorso avviato prosegue con un nuovo appuntamento, fissato per lunedì 27 gennaio alle 20.30. La sede dell’incontro sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali social di AmbientalMente Lecco. La riunione sarà aperta a tutte le cittadine e i cittadini interessati a contribuire attivamente a questo percorso collettivo.