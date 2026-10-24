Ozono, estate da record a Lecco: 98 giorni oltre i limiti. Legambiente: “Serve agire subito”

Il capoluogo lecchese è quinto nella classifica delle città della Pianura Padana per numero di superamenti registrati tra maggio e settembre 2026

L’associazione ambientalista denuncia i ritardi della Lombardia nella lotta all’inquinamento atmosferico e chiede interventi più incisivi su trasporti, mobilità elettrica e allevamenti intensivi

LECCO – Novantotto giorni di superamento dei valori di riferimento dell’ozono in cinque mesi. È il dato registrato dalla centralina di via Sora a Lecco tra il 1° maggio e il 30 settembre 2026, che colloca il capoluogo lecchese al quinto posto nella classifica delle città della Pianura Padana più interessate dall’inquinamento estivo da ozono, a pari merito con Milano e Vicenza.

A fotografare la situazione è Legambiente, che ha diffuso il bilancio della qualità dell’aria dell’estate appena trascorsa nelle quattro regioni del bacino padano: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. I risultati restituiscono un quadro particolarmente critico, con tutte le 35 città considerate oltre la soglia di riferimento dei 25 giorni annui di superamento, come rilevato dall’associazione attraverso l’elaborazione dei dati delle agenzie ambientali.

A Lecco, in particolare, il numero di giornate interessate da concentrazioni elevate di ozono è quasi quattro volte superiore a questa soglia. Un risultato che porta la città tra le prime posizioni della graduatoria, davanti a numerosi altri capoluoghi lombardi.

La classifica elaborata da Legambiente vede al primo posto Bergamo, con 116 giorni di superamento, seguita da Monza con 111, Piacenza con 104 e Brescia con 100. Subito dopo compare Lecco, con 98 giornate, lo stesso numero registrato dalle centraline di Milano e Vicenza. Seguono Reggio Emilia, con 97 superamenti, Cremona e Varese, entrambe a quota 95. Il confronto con le altre città lombarde evidenzia differenze significative: Lodi registra 93 giornate, Como 70, Mantova 63 e Sondrio 42.

Una situazione particolarmente pesante per Lecco, dove il numero dei superamenti conferma la vulnerabilità del territorio rispetto all’accumulo di ozono durante i mesi più caldi. L’inquinante, a differenza delle polveri sottili, non viene emesso direttamente nell’atmosfera, ma si forma attraverso reazioni chimiche favorite dalla radiazione solare e dalle alte temperature, a partire da sostanze come gli ossidi di azoto e i composti organici volatili.

È proprio durante le giornate più calde e soleggiate che le concentrazioni possono raggiungere livelli elevati, con conseguenze sulla salute, soprattutto per bambini, anziani e persone che soffrono di patologie respiratorie.

Per l’associazione ambientalista, i dati dell’estate 2026 rappresentano la conferma dei ritardi accumulati dalla Lombardia nelle politiche per il miglioramento della qualità dell’aria. Una situazione che Legambiente giudica aggravata dalle condizioni geografiche e meteorologiche della Pianura Padana, caratterizzata da una conformazione che favorisce il ristagno degli inquinanti.

Un elemento che, secondo gli ambientalisti, non può però continuare a essere utilizzato come giustificazione per chiedere deroghe alle normative europee.

“La Lombardia deve rendersi più credibile agli occhi dell’Europa – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Servono politiche coordinate, strutturali, con risultati verificabili: l’elettrificazione nel settore dei trasporti e della climatizzazione, insieme alle politiche per la sostenibilità nel settore zootecnico, sono misure imprescindibili e urgenti”.

Per Meggetto, proprio le maggiori difficoltà legate alle condizioni della Pianura Padana dovrebbero spingere le istituzioni ad adottare misure più incisive rispetto a quelle messe in campo finora.

“È ora di smetterla con le proroghe al blocco dei diesel Euro 5 e con il solito piagnisteo contro le norme europee a tutela della salute dei cittadini: il tempo per agire era ieri, bisogna recuperare velocemente il tempo perso”, aggiunge.

Tra i principali temi sollevati da Legambiente figura quello dei trasporti, considerati una delle aree nelle quali è necessario intervenire con maggiore decisione per ridurre le emissioni. L’associazione critica in particolare il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) recentemente approvato da Regione Lombardia, accusando la programmazione di continuare a privilegiare la costruzione di nuove strade e autostrade rispetto allo sviluppo del trasporto pubblico e collettivo.

Secondo Legambiente, gli interventi previsti per il sistema ferroviario e per gli altri servizi di trasporto pubblico non sarebbero sufficienti a determinare un cambiamento sostanziale delle abitudini di mobilità, limitandosi in larga parte ad adeguamenti necessari per contenere i disagi già vissuti da pendolari e turisti.

Una critica che si estende anche al Programma Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), ritenuto poco ambizioso perché, secondo gli ambientalisti, continua a considerare la bicicletta soprattutto come mezzo ricreativo anziché come alternativa quotidiana all’automobile.

L’associazione richiama inoltre il problema della sicurezza stradale, sottolineando l’elevata incidentalità che coinvolge ciclisti e pedoni in Lombardia e contestando l’impostazione delle modifiche al Codice della Strada, giudicate penalizzanti per gli utenti più vulnerabili.

Nel mirino finiscono anche alcune grandi infrastrutture, come BreBeMi e Pedemontana, che Legambiente considera esempi di investimenti dai benefici limitati rispetto ai costi sostenuti. Si tratta di valutazioni espresse dall’associazione all’interno di una critica più ampia alle politiche regionali, fondata sulla richiesta di spostare maggiori risorse verso soluzioni di trasporto a minore impatto ambientale.

Un altro punto riguarda la transizione verso i veicoli elettrici, che secondo Legambiente procede troppo lentamente in Lombardia e nel resto d’Italia. L’associazione attribuisce parte di questo ritardo alle scelte politiche adottate negli ultimi anni, contestando in particolare le continue proroghe delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5.

I motori diesel, ricorda Legambiente, contribuiscono alle emissioni di ossidi di azoto (NOx), sostanze che partecipano ai processi chimici responsabili della formazione dell’ozono troposferico. Per gli ambientalisti, mantenere più a lungo in circolazione i veicoli maggiormente inquinanti significa rallentare sia il miglioramento della qualità dell’aria sia l’innovazione industriale.

Da qui la richiesta di affiancare alle limitazioni della circolazione incentivi mirati alla sostituzione dei mezzi più inquinanti, orientando con maggiore decisione gli investimenti verso la mobilità elettrica e l’elettrificazione dei sistemi di climatizzazione.

Accanto al traffico, Legambiente richiama l’attenzione sul ruolo degli allevamenti intensivi, particolarmente concentrati in Lombardia. Secondo i dati richiamati dall’associazione, la presenza di capi allevati nella regione raggiunge un’intensità doppia rispetto alle altre regioni del bacino padano e sei volte superiore a quella del resto d’Italia.

Un settore che contribuisce all’inquinamento atmosferico attraverso differenti emissioni. Durante i mesi invernali, l’attenzione si concentra soprattutto sull’ammoniaca, che partecipa alla formazione del particolato secondario e quindi delle polveri sottili. Nella stagione estiva, invece, Legambiente evidenzia il ruolo del metano, che contribuisce ai processi di formazione dell’ozono e rappresenta anche un importante gas climalterante.

L’associazione ritiene quindi necessario intervenire sulle emissioni del comparto zootecnico attraverso politiche agricole capaci di affrontare il tema della concentrazione degli allevamenti e della sostenibilità delle produzioni. In particolare, indica nella programmazione agricola 2028-2034 una delle principali occasioni per introdurre misure strutturali, evitando che l’eccessiva pressione ambientale del settore continui a incidere sulla qualità dell’aria.

Un’estate particolarmente critica per tutta la Pianura Padana

Il dato lecchese si inserisce in una situazione che interessa l’intero bacino padano.

Tra maggio e settembre 2026, sommando le giornate di superamento rilevate nei capoluoghi considerati, Legambiente ha registrato complessivamente 2.834 giornate, contro le 1.727 del 2023, le 1.465 del 2024 e le 1.529 del 2025.

Un peggioramento che l’associazione collega alle condizioni meteorologiche estive e al permanere di elevati livelli di emissioni. Per Lecco, i 98 giorni registrati in via Sora rappresentano un dato che riporta al centro dell’attenzione il tema della qualità dell’aria anche in una città circondata dalle montagne e affacciata sul lago.

È proprio questo il punto sollevato da Legambiente: il problema dell’ozono non riguarda soltanto i grandi centri metropolitani o le aree più industrializzate, ma coinvolge anche territori come quello lecchese. Per l’associazione, ridurne le concentrazioni richiede interventi coordinati su scala regionale e sull’intero bacino padano, perché le emissioni che contribuiscono alla sua formazione non si fermano ai confini comunali.