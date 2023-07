Paderno: aperto il ponticello pedonale di via Marconi

Finalmente concluso l’intervento in capo a Rfi

L’assessore Casiraghi ha risposto alle polemiche divampate sui social

PADERNO – E’ stato finalmente aperto al transito il ponticello pedonale e ciclabile posto sopra la ferrovia in via Marconi. Settimana scorsa, si sono infatti conclusi i lavori effettuati da Rfi come ristoro di quanto dovuto all’amministrazione comunale per l’occupazione dell’area di cantiere di fianco al cimitero durante i lavori di riqualificazione del ponte San Michele.

“Oltre alla realizzazione di questo ponticello il Comune di Paderno ha ottenuto la progettazione di un secondo ponte pedonale tra Cascina Maria e Via Garibaldi/Mazzini e la sistemazione a parcheggio dell’area occupata in questi anni – ha precisato, in un post pubblicato sui social l’assessore Valentino Casiraghi spegnendo le polemiche divampate in rete –. Mi sembra che il rapporto costi/benefici sia molto favorevole”.

Quanto all’aspetto estetico, Casiraghi aggiunge: “Ognuno può avere la propria opinione, ma va evidenziato che il progetto è stato concordato con la soprintendenza alle belle arti e paesaggio che ha dato precise disposizioni in merito. Inoltre le sponde così alte sono un requisito di sicurezza della ferrovia non derogabile nelle nuove costruzioni”. Infine, una nota anche sui costi indicati sul cartello di cantiere: “Il valore di 800mila euro è riferito a tutti gli interventi ‘compensativi’ realizzati tra Paderno e Calusco per i lavori di ristrutturazione del ponte San Michele”.

Nei prossimi mesi verranno discussi i dettagli dell’intervento di realizzazione di un secondo ponte pedonale, progettato sempre da Rfi, tra Cascina Maria e Via Garibaldi/Mazzini per rendere più agevole la facilitazione del transito pedonale e ciclabile verso il centro del paese.