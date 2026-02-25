Palestra dei Ragni, Piazza replica a Cattaneo: “Il tempo corre? La Regione ha già fatto la sua parte”

La presa di posizione mette al centro il tema delle risorse. Piazza rivendica il contributo già garantito da Regione Lombardia, pari a oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione dell’opera. “Ovvero: senza Regione nemmeno saremmo qui a parlare della nuova palestra”, afferma, sottolineando come l’intervento regionale abbia consentito di avviare concretamente il progetto.

Al finanziamento lombardo si aggiungono le risorse della Fondazione Cariplo, stanziate in forma vincolata proprio a sostegno dell’iniziativa, e i 100 mila euro messi a bilancio dal Comune di Lecco. Un risultato che, secondo Piazza, è frutto di un lavoro istituzionale condiviso e nel quale sarebbe stato “determinante” anche il ruolo dell’ex presidente della Comunità Montana del Lario Orientale Carlo Greppi, capace di contribuire alla raccolta di risorse su più fronti.

Il consigliere regionale non nega le difficoltà legate all’aumento dei costi di esecuzione, definendole un imprevisto che può emergere nelle opere pubbliche. Proprio per questo, osserva, è necessario “che vi sia una collegiale e proporzionata assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti coinvolti“. Da qui la critica alle parole dell’assessore Cattaneo, in particolare alla frase “il tempo corre e siamo ancora fermi alle promesse”, ritenuta “forse buona per una campagna elettorale, ma non per risolvere i problemi”. Chiamare in causa un ente che, a suo dire, “ha già ampiamente contribuito” sarebbe “una scorciatoia o un modo per non assumersi responsabilità”.

Nel passaggio più politico della nota, Piazza richiama il valore della struttura di via Carlo Mauri, definita dallo stesso assessore “un patrimonio per tutta l’arrampicata lecchese”. Poiché l’area è di proprietà comunale, il consigliere regionale ritiene “legittimo e naturale chiedersi quale sia l’impegno concreto che il Comune di Lecco intenda mettere in campo”, evidenziando come le risorse finora stanziate risultino “sproporzionate rispetto alle roboanti dichiarazioni pubbliche rilasciate, anziché limitarsi a battere cassa”. E aggiunge: “Partiamo dalle risorse che il Comune intende mettere in campo per far fronte a questo aumento di costi. E ragioniamo sulle differenze mancanti”.

La conclusione è un richiamo alla concretezza: “Regione Lombardia alle ‘promesse’ continua a preferire gli impegni che si possono portare a termine” e, assicura Piazza, continuerà a garantire il proprio sostegno “con serietà e coerenza, nell’interesse della comunità lecchese”. Ma, avverte, “serve uno sforzo corale che al di là delle belle parole si concretizza con risorse economiche vere”. Fino alla stoccata finale: “Mi permetto di suggerire: qualche soldo in meno per la propaganda pagata dai contribuenti e qualche soldo in più per le soluzioni. Vedrà, assessore, che le troverà in un battibaleno”.