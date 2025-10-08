Palio dei Rioni di Lecco, alla scuola di Acquate la cerimonia di premiazione

L’opera realizzata da Afran è stata consegnata agli alunni che la costudiranno per un anno

“Lecco è passato, Lecco è presente e Lecco sarà futuro rappresentato proprio da voi bambini”

LECCO – La scuola primaria Cesare Battisti di Acquate ha ospitato stamattina la cerimonia di premiazione del Palio dei Rioni di Lecco che si è svolto per la prima volta la scorsa estate. La stessa scuola aveva partecipato al concorso per realizzare lo stemma che rappresentasse il rione di Acquate.

“Questa cosa ha portato molta fortuna al vostro rione – hanno detto agli studenti gli assessori all’Attrattività territoriale e all’Educazione del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo ed Emanuele Torri – perché durante le sfide che si sono svolte lo scorso giugno è stato proprio questo rione a vincere”.

Presente alla cerimonia anche Luca Dossi, anima del palio che ha avuto l’idea di creare un premio da lasciare nella scuole del rione vincitore: “Bimbi, siete chiamati a custodire questo premio fino al prossimo anno quando ci sarà una nuova sfida – hanno aggiunto i due assessori – non sappiamo ancora di che tipo ma probabilmente cambieremo un po’ il gioco. Però ci saranno gli altri rioni che proveranno a portar via questo palio”.

Prima della consegna del premio, Luca Dossi, ha letto le parole dell’artista lecchese Afran che ha realizzato il palio: “Due remi a rappresentare il lago e rimarcare la fatica indispensabile a raggiungere nuovi traguardi; nel bastone da trekking c’è impresso il Resegone e tutte le fantastiche montagne che circondano Lecco: entrambi sono strumenti di mobilità e d’auspicio che il percorso che si sta iniziando sia lungo e sereno. Renzo e Lucia sono simboli profondamente radicati nel tessuto e nella cultura di Lecco così come i colori bluceleste e lo stemma della città. Lecco è passato, Lecco è presente e Lecco sarà futuro rappresentato proprio da voi”.

Tanto entusiasmo per la consegna del Palio di Lecco da parte degli alunni che, per chiudere la cerimonia, hanno cantato l’inno di Acquate.