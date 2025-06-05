Palio dei rioni, sono aperte le iscrizioni al torneo di nascondino

La gara si svolgerà il 28 giugno

Ecco le informazioni e come iscriversi

LECCO – Lecco si prepara a vivere tre giorni di festa e competizione con il 1° Palio dei Rioni, evento inedito che vedrà coinvolti quindici quartieri cittadini in una sfida entusiasmante all’insegna della partecipazione e dello spirito di comunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di “creare qualcosa che mancava a Lecco”: un evento capace di unire i cittadini attraverso il gioco, la cultura e la tradizione. Il Palio si svolgerà dal 27 al 29 giugno, con un programma ricco di eventi e momenti di socialità.

Il momento clou sarà sabato 28 giugno, quando i rioni si affronteranno in una sfida originale e tutta da scoprire: una gara a nascondino urbana, in cui squadre rappresentative dei quartieri cercheranno di battere gli avversari nascondendosi e trovandosi per le vie della città. Un’idea creativa che promette spettacolo e divertimento per tutte le età.

I rioni coinvolti sono: Acquate, Belledo, Bonacina, Castello, Centro, Chiuso, Germanedo, Laorca, Maggianico, Malavedo, Olate, Pescarenico, Rancio, San Giovanni, Santo Stefano.

Domenica 29 giugno, in occasione della tradizionale Festa del Lago, il Palio culminerà in un grande momento musicale con le bande cittadine protagoniste, subito prima dell’atteso spettacolo pirotecnico che chiuderà il weekend.

Chi desidera partecipare può già iscriversi: sono aperte le iscrizioni ufficiali sul sito dell’evento https://paliodilecco.it/

Un appuntamento imperdibile per vivere Lecco in modo nuovo, riscoprendo i quartieri come comunità vive e protagoniste. Che vinca il rione migliore – e che sia una festa per tutta la città!