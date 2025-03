Panathlon Lecco: incontri per il progetto “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”

Incontri nelle scuole con campioni dello sport

Riflessioni sui valori educativi e un nuovo ciclo di appuntamenti in arrivo

LECCO – Grande successo per la prima serie di incontri nelle scuole di Lecco, nell’ambito del progetto “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane“, promosso dal Panathlon Club Lecco e destinato principalmente agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado.

Il debutto del progetto è avvenuto martedì 11 marzo presso la Scuola “Antonietta Nava” di via Pozzoli, 6, dove sono intervenuti numerosi ospiti di spicco: Marco Radaelli, campione del mondo di Bmx; Ezio Gianola, ex pilota del Motomondiale; il giovane talento della vela nazionale, Mattia Cesana, esperto delle “barche volanti” (accompagnato da Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class); il veterano del volo a vela Riccardo Brigliadori.

Inoltre, hanno partecipato anche Marco Riva, già general manager operations del reparto corse MotoGP di Yamaha dal 1998 al 2021, al fianco di Valentino Rossi; e Alberto Porta, telecronista di MotoGP e noto volto Mediaset. I loro racconti hanno suscitato grande interesse e coinvolgimento tra i ragazzi di terza media e i loro insegnanti.

Il gruppo di ospiti si è poi spostato alla Scuola “Don Giovanni Ticozzi” di via Mentana 48, sempre a Lecco, dove si è replicato il successo dell’incontro precedente. In questa occasione, il pilota Ezio Gianola ha svolto un ruolo da protagonista, regalando numerosi autografi ai ragazzi. “Il tema centrale è stato ancora una volta un’approfondita riflessione sul mondo dello sport giovanile, sul suo valore educativo per le future generazioni, sull’importanza di affrontare le sfide quotidiane e sul rispetto reciproco tra le persone. Non importa se si diventerà campioni o meno, quello che conta è essere consapevoli del grande ruolo che ha lo sport oggi nella vita quotidiana, sia sotto l’aspetto formativo che di benessere” spiega il pilota Ezio Gianola.

Nel corso della serata, Radaelli, Cesana, Brigliadori e Riva hanno partecipato alla conviviale del Panathlon Club Lecco, sottolineando i valori dello sport e condividendo le loro esperienze nei rispettivi ambiti. È stata una serata significativa e coinvolgente, arricchita dalla presentazione del nuovo socio panathleta, Alessandro Dell’Oro, che vanta una lunga esperienza sia nella pratica che nell’insegnamento della pallacanestro.

Mercoledì 12 marzo è stato organizzato un nuovo appuntamento tra i banchi di scuola, questa volta coinvolgendo ben sette classi della Scuola “Antonio Stoppani” di via Grandi 35. Gli ospiti di questa sessione erano Mattia Spreafico, pilota di trial; Riky Buscaglia, telecronista di Dazn; Michele Bonacina, campione del mondo di triathlon; Giulia Valsecchi e Nancy N’Guessan del Basket Costa Masnaga; Giacomo Mauri, alpinista; Filippo Valentini e Renzo Meisna del Rugby Lecco; e Gaia Moroni della Picco Volley. È stata una mattinata intensa e coinvolgente, con testimonianze appassionanti che hanno suscitato grande interesse tra i numerosi studenti della “Stoppani”.

Adesso, “We Me”, l’iniziativa ideata dal presidente del Panathlon Lecco Andrea Mauri e dal suo direttivo, in collaborazione con il Comune di Lecco (Assessorato all’Educazione e allo Sport), il Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e tutte le scuole coinvolte, tornerà la prossima settimana con il secondo ciclo di incontri.

La novità dell’edizione 2025 di “We Me”, come già annunciato, sarà la partecipazione, giovedì 20 marzo a partire dalle ore 11, di due classi del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco. Sebbene i relatori siano ancora in fase di definizione, è confermata la presenza dell’istruttore Giovanni Nova (Vibes Skateboarding di Galbiate), Marco Radaelli (Bmx), insieme a tesserati della Picco Lecco Volley, Rugby Lecco e Basket Costa Masnaga.

Il giorno successivo, venerdì 21 marzo, a partire dalle ore 9, “We Me” farà tappa per le classi di terza media della Scuola “San Giovanni Bosco” di Cremeno, con il primo incontro previsto nella sede di Introbio (Viale della Vittoria, 5) e il successivo appuntamento alle ore 11 a Cremeno (Piazza del Consiglio, 1). Gli ospiti che interverranno sono: Flavio Spazzadeschi (alpinista), Gianfranco Polvara (sci di fondo), Maissara Iwena (atletica) e Anna Kolesarova (danza).