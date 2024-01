“Pane Sospeso”, il progetto solidale confermato anche per il 2024

L’iniziativa, partita nel 2017, punta ad aiutare le famiglie lecchesi che fanno più fatica

Si rinnova l’impegno del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Giampiero Nucera

LECCO – Il Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Giampiero Nucera, ha deciso di confermare anche per il 2024 il progetto solidale “Pane sospeso”, l’iniziativa benefica che punta ad aiutare, grazie all’acquisto e al dono del pane, i più bisognosi. L’obiettivo è infatti di continuare, e se possibile dare ulteriore slancio a un progetto – avviato per la prima volta nell’autunno 2017 all’interno del Patto di Comunità siglato tra Comune di Lecco e Confcommercio Lecco – che vuole dare una mano alle famiglie lecchesi che fanno più fatica.

Un modo concreto per dimostrare attenzione e vicinanza con un gesto tanto semplice quanto efficace: la persona che entra in un negozio aderente all’iniziativa può acquistare la quantità che vuole di pane e lasciarla “in sospeso” presso il punto vendita stesso. A farsi carico del ritiro presso i panifici (secondo un calendario preciso e già definito) e poi della distribuzione del pane alle persone che ne hanno bisogno, sono Caritas e Croce Rossa Italiana. Con questo schema, ormai consolidato, si riesce a dare un sostegno concreto e immediato a quanti vivono situazioni complicate e di povertà, anche a Lecco.

I negozi che hanno aderito all’iniziativa solidale per il 2024 sono i seguenti: Panificio Negri di corso Matteotti 65; Panificio Ciresa di via Petrarca 49; Linfarinata di via Bovara 7; Alimentari Valseschini di via Paisiello 28; Dolce Forno di corso Emanuele Filiberto 68; Pane e Fantasia di via Marco d’Oggiono 33; Il Pane di Gianola di via Tonio da Belledo 27.