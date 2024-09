‘Pani del Mediterraneo. Lo sguardo oltre’. L’iniziativa del Distretto Culturale del Barro

Il pane diventa strumento di fratellanza e condivisione tra le comunità

In Piazza XX Settembre a Lecco i pani verranno distribuiti ai passanti durante un momento conviviale di letture, musiche e danze

LECCO – Sabato 28 settembre torna la manifestazione “Pani del Mediterraneo. Lo sguardo oltre”. Una nuova comunità: il territorio del Distretto Culturale del Barro diventa una tavola intorno alla quale condividere culture, esperienze, storie di vita e tradizioni, per disegnare i tratti di una nuova comunità che le raccolga tutte. Il pane come cibo universale, elemento comune a tutte le culture e dal forte impatto simbolico, diventa lo strumento di fratellanza e di condivisione fra le comunità e i cittadini del Distretto.

Otto i panifici coinvolti sul territorio del Distretto per la produzione delle diverse tipologie di pane, sfornati secondo le ricette originali trasmesse da un rappresentante delle varie comunità di migranti presenti sul territorio provinciale: Sofra Shqiptare per Albania, Assalam per Algeria e Tunisia, Comunità turca per Turchia, La Città per Marocco, Siria e Giordania, e dalle regioni italiane, Amsicora per Sardegna e Amici della Calabria e del Sud. Sabato 28 settembre, in mattinata, i pani prodotti saranno offerti ai clienti nelle varie panetterie, in sacchetti personalizzati, insieme ad una cartolina che illustra l’iniziativa e le sue finalità.

Dalle ore 14.30 in Piazza XX Settembre a Lecco i pani verranno distribuiti ai passanti durante un momento conviviale di letture, musiche e danze che vede la partecipazione dei rappresentanti delle varie comunità. Un messaggio di integrazione e pacifica convivenza tra le ‘genti’, un momento di vicinanza con i popoli del Mediterraneo del nostro territorio, per ridefinire una mappa della nostra Comunità, attraverso la conoscenza di differenze, usanze e tradizioni, per poter arricchire di nuove esperienze il nostro percorso comune.

Questa manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione del Comitato “Noi Tutti Migranti” coordinato da CGIL e Cisl e con la partecipazione di: Legambiente, Slow Food, Comunità di via Gaggio, SPI-Cgil, Associazione Il Gabbiano, RESQ People saving People, Comunità Turca provincia di Lecco, Associazione Amsicora, Associazione Sofra Shqiptare, Centro Assalam di Lecco, la Città – centro islamico culturale, gruppo Pace e Creato, Amici della Calabria e del Sud e Auser. Con il patrocinio di Confcommercio e Confesercenti.