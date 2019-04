40 euro al mese per parcheggiare a due passi dalla stazione

In arrivo una mappa con tutti i parcheggi della città

LECCO – Nasce dalle possibilità offerte dal Regolamento per la collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione l’iniziativa di realizzare una cartina toponomastica del Comune di Lecco che riservi una particolare attenzione all’aspetto viabilistico, trasporto pubblico locale e parcheggi inclusi. A realizzarla e renderla disponibile in formato cartaceo in 25 mila copie sarà la società Publi Lanza di Limbiate, che ne sosterrà interamente i costi di produzione.

Orientarsi meglio

“Attraverso la collaborazione con Publi Lanza pubblicheremo, senza costi a carico del Comune, decine di migliaia di mappe con evidenziati tutti i parcheggi disponibili in città così da consentire ai frequentatori di Lecco, ai turisti e alle persone che la visitano anche in occasione delle manifestazioni organizzate, di avere un utile strumento per orientarsi e trovare spazi per parcheggiare il proprio veicolo” ha fatto sapere l’assessore alla viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi.

Abbonamento per il Silos di via Grassi

Va in questa direzione, quella di una maggiore conoscenza e promozione delle aree di sosta della città e in particolare del silos di via Grassi, l’introduzione di un abbonamento speciale che Linee Lecco applicherà a partire dal 1° maggio e che prevede la possibilità di parcheggiare nel multipiano dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 20, al costo di 40 euro.

“Ci auguriamo che l’agevolazione che abbiamo introdotto – conclude l’assessore – renda ancor più appetibile questo silos situato a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Lecco, molto interessante soprattutto per i pendolari”. L’attivazione degli abbonamenti è da effettuare presso l’ufficio abbonamenti di Linee Lecco sito in via dell’Eremo, all’ingresso del parcheggio coperto dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.