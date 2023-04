Parcheggio Broletto Nord, il TAR dà ragione al Comune di Lecco

Respinto il ricorso della società Sapam Immobiliare contro il municipio

Il Comune aveva intimato la messa a disposizione dei parcheggi

LECCO – Si chiude con la vittoria del Comune di Lecco una vicenda durata diversi anni e che per oltre un decennio aveva tenuto in ‘scacco’ un’area sosta di 188 auto a due passi dal centro: si tratta del contenzioso tra il municipio e la società Sapam Immobiliare per il parcheggio del Broletto Nord.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è espresso definitivamente respingendo il ricorso presentato dalla società contro il Comune di Lecco, nel quale veniva chiesto l’annullamento di delibere comunali con oggetto l’area di sosta in questione (realizzata nell’ambito della convenzione per l’intervento edilizio nell’ex area Badoni) e un risarcimento economico.

Infondate le motivazioni del ricorso, secondo il TAR di Milano che ha evidenziato le “ripetute e gravi inadempienze commesse – dalla società – rispetto a obblighi convenzionalmente assunti”.

Dal 2009 il Comune di Lecco aveva più sollecitato la società a procedere all’apertura dei parcheggi. Nel 2013, il municipio aveva inviato una diffida a Sapam adempiere all’obbligo di apertura dei parcheggi entro il termine di quindici giorni con l’avvertimento che, in mancanza, la Convenzione si sarebbe risolta di diritto.

Nel frattempo, il parcheggio restava chiuso e l’area diventata soggetta a degrado e riparo per senzatetto. Allora nel marzo del 2018, il Comune ha intimato a Sapam a procedere a manutenzione e pulizia dell’area, entro novanta giorni, avvertendo che in caso di inottemperanza avrebbe provveduto d’ufficio “con riserva di richiesta danni derivanti dalla mancata esecuzione e dal procrastinarsi dei termini di apertura al pubblico delle aree di parcheggio”.

Una diffida che è stata contestata da Sapam al Tar. Alle inottemperanze, il Comune aveva quindi risposto con l’affidamento dell’area a Linee Lecco che aveva eseguito gli interventi necessari per metterla a disposizione della città nel dicembre del 2018, con l’inaugurazione avvenuta pochi giorni prima di Natale.

Ora il tribunale amministrativo ha dato ragione all’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Virginio Brivio: “Abbiamo avuto un coraggio da leoni ad aprire il Broletto nord e abbiamo vinto la scommessa” commenta Corrado Valsecchi, ex assessore che a suo tempo si era occupato di questa partita insieme al dirigente Luca Gilardoni.