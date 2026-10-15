Parcheggio multipiano al Serpentino, interesse preliminare della Giunta

La Giunta comunale di Lecco apre all’approfondimento di una possibile proposta di partenariato pubblico-privato

Piazza: “Primo passo per approfondire una possibile soluzione per l’area ex Serpentino, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di sosta e migliorare l’accessibilità al centro città”

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha riconosciuto l’interesse pubblico preliminare all’eventuale elaborazione di una proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di una struttura pluripiano destinata alla sosta nell’area “ex Serpentino” di via Giuseppe Parini e per la possibile integrazione di servizi tecnologici dedicati alla gestione della sosta e della mobilità urbana.

Il provvedimento prende le mosse da una manifestazione preliminare di interesse presentata da un operatore economico privato il 22 giugno scorso e, in sostanza, mette nero su bianco il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione comunale di Lecco di un interesse pubblico preliminare che ha a che vedere con il potenziale beneficio, in termini di incremento dell’offerta di posti auto nella zona interessata e razionalizzazione del sistema delle soste in città.

Così il vicesindaco di Lecco Carlo Piazza: “Il riconoscimento dell’interesse pubblico preliminare è un primo passo per approfondire una possibile soluzione per l’area ex Serpentino, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di sosta e migliorare l’accessibilità al centro città. Lo sviluppo del Serpentino è un obiettivo prioritario per la Giunta Boscagli: vogliamo valorizzare quest’area e trasformarla in una risorsa per Lecco, a beneficio di residenti, lavoratori e attività commerciali. La manifestazione di interesse ricevuta è un primo segnale positivo. Ci aspettiamo che possano arrivarne altre, sia per il Serpentino sia per altre aree della città, perché crediamo che il confronto con gli operatori privati possa aprire nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione”.

Piazza ha concluso: “Siamo ancora in una fase preliminare e ogni proposta dovrà essere valutata con attenzione, nel rispetto delle regole e dell’interesse pubblico. La direzione, però, è chiara: lavorare per trasformare le potenzialità della città in progetti concreti e sostenibili, capaci di migliorare i servizi e rendere Lecco sempre più accessibile e attrattiva”.