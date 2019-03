Auto private negli stalli all’ingresso del PS riservati a ambulanze e forze dell’ordine

L’Asst: “In corso dialogo con il Comune di Lecco per convenzione che permetta alla Polizia Locale di multare i furbetti”

LECCO – Ci risiamo: nonostante la segnaletica e le strisce gialle nell’area all’ingresso del Pronto Soccorso vige il ‘parcheggio selvaggio’. Una situazione ricorrente e che non manca di suscitare sdegno e segnalazioni, visto che quell’area, di proprietà dell’Asst di Lecco e ad uso pubblico, sarebbe riservata al parcheggio delle ambulanze, delle forze dell’ordine e dei mezzi che trasportano persone disabili. Immancabilmente, invece, gli stalli vengono occupati da auto private, tra le polemiche degli operatori di soccorso e di altri cittadini.

La risposta dell’Asst

Ad intervenire sulla questione l’Asst di Lecco: “L’area in questione è effettivamente riservata al parcheggio delle ambulanze, delle forze dell’ordine e dei mezzi che trasportano persone disabili, come indicato dalla cartellonistica presente e come segnalato dalle strisce gialle. Nonostante ciò, abbiamo verificato che non di rado gli stalli vengono occupati da mezzi di privati cittadini, con una logica in contrasto con il codice della strada e con la sicurezza del luogo”. “Non potendo evidentemente contare sul buonsenso di tutti – continuano dall’Asst – per porre rimedio a questa situazione è necessario intervenire sanzionando i comportamenti scorretti con le opportune multe o con la rimozione dei veicoli”.

Una convenzione con il Comune di Lecco

Per poter sanzionare i furbetti l’Asst, analogamente a quanto già in corso con riferimento al presidio di Merate, ha aperto un’interlocuzione con il Comune di Lecco e con lo stesso sindaco Virginio Brivio per giungere ad una convenzione che permetta agli agenti della Polizia Locale di accedere all’area privata per elevare contravvenzioni a quanti, per fretta o per furbizia, parcheggiano l’auto negli stalli riservati”.