Parco Adda Nord, tre appuntamenti per incontrare l’agricoltura del territorio

Si parte domenica 27 settembre da Cisano Bergamasco con la Festa dell’Uva di Pontida

Poi Calolziocorte e Truccazzano

LECCO – Tre appuntamenti per rafforzare il rapporto tra il Parco Adda Nord e le aziende agricole che operano al suo interno, mettendo al centro produzioni locali, tutela dell’ambiente, biodiversità e valorizzazione del paesaggio. È questo l’obiettivo di “Il Parco incontra l’agricoltura”, la nuova iniziativa che prenderà il via domenica 27 settembre e proseguirà nei mesi di ottobre e novembre.

Il primo appuntamento è in programma domenica 27 settembre a Cisano Bergamasco, in occasione della Festa dell’Uva di Pontida. Per tutta la giornata, nell’area feste di via Dorando Petri, sarà presente lo stand del Parco Adda Nord. Dalle 11 sarà possibile partecipare a una degustazione di prodotti locali, mentre nel pomeriggio le Guardie Ecologiche Volontarie accompagneranno i partecipanti in una passeggiata alla scoperta del territorio.

La seconda tappa si sposterà in provincia di Lecco, a Calolziocorte, dove domenica 24 ottobre il Parco parteciperà al Mercato Agricolo organizzato presso il Monastero del Lavello, in collaborazione con l’Associazione Calolzio Eventi, la Pro Loco di Calolziocorte e il Consorzio di Terre Alte. Anche in questo caso lo stand del Parco sarà il punto di partenza per due attività: una passeggiata lungo l’Adda e una visita guidata al complesso del Monastero.

L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre a Truccazzano, in piazza Roma, in occasione della Zuccautunno. Sarà una giornata dedicata alle tradizioni agricole del territorio insieme a Coldiretti Campagna Amica, con la collaborazione del Comune di Truccazzano e dell’Ecomuseo Martesana.

I tre appuntamenti avranno un elemento comune: prima delle degustazioni di prodotti agricoli del territorio, agli agricoltori verrà presentato il cosiddetto “Patto di Collaborazione”, lo strumento sul quale poggia l’intera iniziativa. Il documento prevede un impegno reciproco tra il Parco Adda Nord e le aziende agricole con sede o attività all’interno dell’area protetta che dimostrano attenzione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e alla promozione della sostenibilità.

Il Patto non prevede vincoli economici o temporali, ma una serie di impegni condivisi. L’obiettivo è valorizzare l’agricoltura sostenibile come custode del paesaggio e della biodiversità e, per le aziende agricole, considerare la maggiore tutela prevista dalle norme del Parco non come un insieme di obblighi o restrizioni, ma come un’opportunità per valorizzare il proprio ruolo nel territorio e a favore della comunità.

Tra le azioni concrete previste dal progetto c’è anche un intervento a favore degli impollinatori. Il Parco Adda Nord donerà a ogni azienda agricola aderente due confezioni da mezzo chilogrammo di sementi a fiore, da utilizzare nella prossima stagione produttiva per realizzare fasce tampone fiorite su una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati. Gli agricoltori si impegneranno a seminare e curare le fioriture, condividendo poi in primavera immagini e scorci del territorio.

Il Progetto Agricoltura 2026 si inserisce nel quadro strategico delineato dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027 e si configura come uno strumento di governance per rafforzare il rapporto tra agricoltura, biodiversità, valorizzazione del territorio e partecipazione degli operatori agricoli.

L’iniziativa punta quindi a valorizzare le produzioni locali e a consolidare il ruolo delle aziende agricole come protagoniste della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio del Parco.

Nella stessa direzione si è mosso anche il Bando per le Fattorie Didattiche, attuato nella prima metà del 2026, al quale hanno aderito sei aziende agricole del Parco, accreditate come Fattorie Didattiche da Regione Lombardia. L’obiettivo è stato mettere a sistema iniziative innovative di educazione ambientale e ampliare l’offerta formativa del Parco.

“L’agricoltura svolge quotidianamente una funzione essenziale di cura, manutenzione e presidio del paesaggio. Gli agricoltori sono i primi custodi dell’ambiente e della biodiversità che caratterizzano il Parco Adda Nord. Con questa iniziativa vogliamo riconoscere e valorizzare il loro contributo nel preservare qualità del paesaggio che consegneremo alle future generazioni”, commenta il Presidente del Parco Adda Nord, Giorgio Monti.

“Con il progetto ‘Il Parco incontra l’agricoltura’ intendiamo costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca tra il Parco e le aziende agricole che operano nel nostro territorio. Il Patto di Collaborazione nasce proprio da questa visione: mettere in rete competenze, responsabilità e valori condivisi. Vogliamo che il Parco sia sempre più percepito come un alleato delle imprese agricole capace di promuovere insieme qualità e identità territoriale”, sottolinea la Consigliera delegata all’Agricoltura Maria Antonia Ceriani.

La nuova iniziativa partirà dunque dal territorio bergamasco per proseguire nel Lecchese e concludersi nella Martesana, seguendo il corso dell’Adda e mettendo in relazione agricoltura, paesaggio, biodiversità e comunità locali.