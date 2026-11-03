Parco Kennedy, un mese di educativa di strada: “I primi riscontri sono positivi”

L’assessore Angela Fortino: “E’ presto per fare un bilancio completo ma le indicazioni sono incoraggianti”

Sono una ventina i ragazzi che frequentano il Parco: “Gli operatori stanno costruendo un rapporto di fiducia”

LECCO – A poco più di un mese dall’avvio della sperimentazione, il primo riscontro è positivo. Al parco Eunice Kennedy di Lecco, dove l’area dei campi era stata chiusa lo scorso agosto a causa dei ripetuti episodi di vandalismo e dei disagi segnalati dai residenti, la riapertura controllata accompagnata dall’educativa di strada sta offrendo indicazioni incoraggianti. Un percorso ancora agli inizi, che richiede tempo per consolidarsi, ma nel quale iniziano a vedersi i primi segnali di cambiamento.

A tracciare un primo bilancio è Angela Fortino, assessora all’istruzione, educazione e famiglia del Comune di Lecco, che invita a non avere fretta nel valutare i risultati di un intervento che punta soprattutto a costruire relazioni e prevenire situazioni di disagio.

“Va necessariamente fatta una premessa: l’educativa di strada richiede tempi che non possono essere inquadrati subito. È un lavoro lungo: siamo partiti poco più di un mese fa e chiaramente un mese non è sufficiente per fare un bilancio. Quello che abbiamo riscontrato, però, può darci delle indicazioni importanti per la progettazione futura”, spiega.

Al parco si ritrovano mediamente tra i 20 e i 25 ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, alcuni residenti in città, altri provenienti da fuori. Accanto a loro ci sono anche altri bambini, che frequentano l’area dopo la scuola insieme alle famiglie e anche alcuni residenti del vicino condominio. Un utilizzo dello spazio che, almeno in questa prima fase, non ha fatto emergere particolari situazioni di conflitto.

L’elemento più significativo riguarda il rapporto che gli educatori (due quelli attualmente operativi) stanno costruendo con i giovani che in passato erano finiti maggiormente sotto la lente di ingrandimento per le modalità di utilizzo del parco. “Si sta creando un rapporto di fiducia. Quando arriva il momento di chiudere, i ragazzi danno addirittura una mano a ripulire e se ne vanno senza fare storie”, racconta Fortino. Piccoli gesti che, nella prospettiva educativa del progetto, assumono un significato importante: favorire il senso di responsabilità, il rispetto degli spazi pubblici e una convivenza più serena con gli altri frequentatori e con chi abita nelle vicinanze.

L’attività non si limita alla presenza degli operatori e al controllo degli accessi. Con i ragazzi sono stati avviati anche alcuni laboratori, tra cui la realizzazione di portacenere decorati con i fumetti. “Un modo per coinvolgerli concretamente nella cura dello spazio e offrire occasioni di relazione che vadano oltre la semplice frequentazione del parco” sottolinea Fortino. “Inoltre, ci sono stati momenti di confronto con loro dopo i fatti di Milano: gli educatori hanno chiesto loro impressioni su quanto accaduto, favorendo un significativo momento di dialogo”.

L’educativa di strada rappresenta uno degli elementi centrali della sperimentazione avviata dall’Amministrazione comunale dopo la chiusura del parco, avvenuta il 4 agosto in seguito ai ripetuti atti vandalici. Alla riapertura, partita a settembre, si è affiancata la presenza di due operatori nei pomeriggi dedicati al presidio educativo, mentre la Polizia Locale garantisce passaggi di controllo in orari variabili. Anche sotto questo profilo, secondo l’assessore, i riscontri sono positivi. “I controlli effettuati senza seguire orari sempre uguali contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sull’area, senza trasformare il parco in uno spazio sottoposto a una sorveglianza rigida e prevedibile“.

“Stiamo svolgendo un’attività formativa anche come Amministrazione”, sottolinea Fortino, evidenziando come il progetto rappresenti un’esperienza utile anche per comprendere meglio le dinamiche giovanili e orientare gli interventi futuri.

Resta aperta la questione del rapporto con il vicinato. “Le perplessità dei residenti rispetto alla frequentazione del parco non sono scomparse – osserva l’assessore – e le critiche si manifestano talvolta anche quando l’area viene utilizzata da famiglie e bambini. Un elemento che conferma quanto sia delicato trovare un equilibrio tra il diritto dei giovani di avere spazi di aggregazione e l’esigenza di garantire tranquillità a chi vive nelle vicinanze”.

Attualmente l’area è a disposizione nel pomeriggio, indicativamente dalle 16 alle 19.30 ma si sta pensando ad una rimodulazione dell’orario: “Con l’arrivo dell’autunno e il progressivo anticipo del buio la mancanza di illuminazione nel parco rende opportuno anticipare la chiusura”. La sperimentazione proseguirà per ora fino alla fine di dicembre, come previsto dal progetto iniziale. Sarà questo il periodo utile per raccogliere ulteriori elementi, valutare l’andamento dell’esperienza e capire quali interventi possano essere consolidati.

“Per il futuro ci piacerebbe che questo progetto proseguisse e venisse esportato anche in altre aree critiche della città”, anticipa Fortino. “Naturalmente ogni situazione è diversa e richiede tempi differenti, ma per ora siamo contenti dei riscontri”.

L’educativa di strada è un intervento fortemente voluto dal sindaco Filippo Boscagli, che aveva inserito l’attenzione ai giovani e la prevenzione del disagio educativo tra i temi del proprio programma elettorale. L’esperienza del Kennedy potrebbe quindi diventare un punto di partenza per una strategia più ampia, capace di affiancare ai controlli e alla tutela del decoro urbano un lavoro continuativo di ascolto, relazione e responsabilizzazione dei ragazzi.