Parco Monte Barro, concluse le prime settimane del centro estivo

Coinvolti oltre 200 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Dopo due settimane di pausa i centri estivi riprendono dal 23 agosto

GALBIATE – Dal 14 giugno scorso ogni settimana ha registrato il tutto esaurito, coinvolgendo finora oltre 200 bambini delle Scuole primarie e Secondarie di Primo grado. Organizzate e gestite dagli esperti della Cooperativa Eliante, in collaborazione con l’Ente Parco e il Comune di Galbiate, le giornate trascorse al Parco stanno coinvolgendo i bambini in attività coinvolgenti che permettono d’imparare divertendosi.

Manualità, fantasia, capacità di progettare da soli e in gruppo e ovviamente tanta natura sono i protagonisti di tutte le settimane. Ogni giornata, trascorsa quasi interamente all’aperto, ha un programma che permette di cimentarsi in esperimenti, dimostrazioni, laboratori manuali ed esplorazioni sui temi delle scienze naturali e della storia del territorio, con l’aggiunta di rielaborazioni in chiave artistica delle esperienze. Il programma prosegue anche in caso di pioggia, grazie a due spaziose aule didattiche.

“I risultati raggiunti fin qui premiano l’impegno e gli sforzi organizzativi e di progettazione di tutti i collaboratori di Eliante, ma soprattutto stanno dando la possibilità a tanti bambini di ritornare a muoversi nei prati e nei boschi in compagnia di altri bambini”. Ora, dopo due settimane di pausa, si riprenderà il 23 agosto fino all’inizio del nuovo anno scolastico, con tre settimane che hanno ancora qualche posto libero.

Maggiori informazioni alla pagina internet del Parco, dove si possono conoscere i costi, gli orari e le modalità d’iscrizione, oppure si può telefonare al numero 3662380659.