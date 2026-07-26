Parrucchieri ed estetiste a domicilio. Esposto delle Associazioni artigiane lombarde: “Le regole valgano per tutti”

Servizi beauty a domicilio, associazioni all’attacco: “Così si aggirano le regole”

Segnalata una piattaforma online: “Rischi sanitari e mercato distorto”

LECCO – Un portale online che permette di prenotare parrucchieri ed estetiste a domicilio, senza passare da un salone o da un centro estetico, è oggetto di un articolato esposto presentato dai livelli regionali delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA, CLAAI e Casartigiani e depositato ai NAS dell’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e all’AGCOM.

Si tratta di un’azione sinergica di tutte le Associazioni datoriali di rappresentanza delle imprese che operano nel settore del Benessere proprio per tutelare le aziende che rispettano le regole e arginare il malcostume ormai diffuso dell’abusivismo in questo comparto che si traduce nella proposta spesso sui social di prestazioni al domicilio del cliente, vietate dalla Legge.

Le Associazioni chiariscono la propria posizione: “La crescente domanda di servizi on demand e a domicilio dimostra che le abitudini dei consumatori stanno cambiando e che il settore potrebbe richiedere un aggiornamento delle regole“. Tuttavia, a oggi, le leggi di settore (L. 175/2005 e L. 1/1990), unitamente ai regolamenti regionali e comunali, stabiliscono un principio imprescindibile: parrucchieri ed estetiste possono esercitare la professione solo previa abilitazione e all’interno di locali dotati di specifici requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi, con relativa SCIA depositata presso il Comune. Il servizio a domicilio è attualmente consentito esclusivamente in casi eccezionali, quali malattia o impedimento fisico del cliente, oppure in occasione di cerimonie, spettacoli e sfilate di moda. In tutti gli altri casi, l’attività risulta svolta al di fuori delle modalità previste dalla normativa vigente e quindi in modo illegale.

“Se il legislatore riterrà opportuno consentire in modo strutturale queste nuove modalità di erogazione del servizio, il confronto è aperto. Ciò che non è possibile è che l’innovazione si trasformi in un’eccezione alle regole”, chiosano le organizzazioni artigiane.

L’esposto mette in luce criticità sostanziali sotto il profilo sanitario — inerenti la sterilizzazione degli strumenti, la gestione dei rifiuti speciali e la tracciabilità dei prodotti utilizzati — nonché un’evidente alterazione delle condizioni di concorrenza leale rispetto alle migliaia di imprese regolari tenute a sostenere costi ed adempimenti stringenti in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso e imposizione fiscale.

“La questione non è fermare il mercato, ma garantire che il mercato evolva in modo equo. Se le regole devono cambiare, siamo pronti a discuterne. Ma devono cambiare per tutti. Perché un mercato moderno non è quello senza regole, ma quello in cui le stesse regole valgono per tutti”, scrivono Confartigianato, CNA, CLAAI e Casartigiani Lombardia.

L’esposto in cui si richiede di verificare l’intera filiera amministrativa e fiscale della piattaforma online, è stato formalmente inoltrato anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Regione Lombardia, all’ATS di Milano, alla Camera di Commercio e alla Polizia Annonaria di Milano.

“Questa denuncia rappresenta un atto di doverosa responsabilità sociale e civile – commenta Maria Cristina Meroni, Presidente CNA Benessere Lombardia Nord-Ovest -. Chi opera quotidianamente nel rispetto delle leggi sostiene costi fissi ingenti per garantire l’igiene, la sicurezza e la salute pubblica dei cittadini. Non si può tollerare che piattaforme digitali operino in una zona grigia, generando una concorrenza sleale che penalizza gli imprenditori onesti e mette a rischio i consumatori. Sono tantissimi gli annunci sui social che anche nel nostro territorio pubblicizzano servizi a domicilio. A suo tempo CNA aveva quantificato il volume di affari di un’abusiva che sfugge completamente al fisco: un’onicotecnica si stima che guadagni circa 35 mila € all’anno, mentre una dermopigmentista 132 mila annui, tutto rigorosamente in nero. I costi di avvio di un’attività di estetica regolare si aggirano sui 50 mila €, mentre per un’abusiva si attestato tra i 300 e i 1.200 € senza nessuna garanzia al cliente di professionalità e rispetto delle regole igieniche”.

L’importanza del rispetto delle regole è condiviso da tutte le Associazioni firmatarie dell’esposto. “In questo momento riteniamo fondamentale garantire il pieno rispetto delle regole vigenti, che disciplinano con chiarezza l’attività degli acconciatori e le condizioni nelle quali i servizi possono essere svolti – dichiara Elisabetta Maccioni, Presidente della categoria Acconciatura di Confartigianato Lombardia e Presidente della categoria Acconciatura di Confartigianato Imprese Como -. Siamo quindi contrari a qualsiasi forma di lavoro abusivo o esercitato al di fuori delle modalità consentite, anche perché sono in gioco requisiti igienico-sanitari essenziali per la tutela dei clienti. Qualora, in futuro, il legislatore decidesse di regolamentare diversamente queste modalità di lavoro, saremo disponibili ad aprire un confronto serio e costruttivo, portando le nostre proposte per individuare soluzioni equilibrate. Fino ad allora, però, le regole esistenti devono essere rispettate da tutti”.

“Assistiamo sempre più spesso, soprattutto attraverso i social, alla promozione di trattamenti offerti senza che siano sempre chiare le qualifiche professionali e le garanzie previste dalla normativa – aggiunge Mariangela Rubino, Presidente della categoria Estetica di Confartigianato Lombardia e Presidente della categoria Estetica di Confartigianato Imprese Como -. In questo caso, inoltre, non si tratta dell’iniziativa di una singola persona, ma di un’attività organizzata e promossa da una società. È quindi particolarmente significativo il sostegno della nostra Associazione, che, insieme alle altre organizzazioni artigiane, ha dato un segnale concreto di unità nel contrasto all’abusivismo. Nel settore dell’estetica l’igiene è un requisito fondamentale per preservare la salute della persona: per questo è importante rivolgersi a centri autorizzati e a professionisti qualificati, capaci di garantire ambienti, strumenti e prodotti sicuri”.

“Uno dei capisaldi dell’impegno associativo è quello di tutelare le imprese e queste azioni di salvaguardia verso realtà sempre più emergenti sono importanti affinchè il mercato possa garantire una sana competizione tra imprese che rispettano tutte le regole. Noi parrucchieri abbiamo una selva di adempimenti a cui sottostare che invece chi opera nell’ombra non rispetta, s tratta di concorrenza sleale che destabilizza l’intero comparto” conclude Massimo Trocchia, Vice Presidente dei Parrucchieri di CNA Lombardia Nord- Ovest.